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「學習歷程檔案」政策轉彎？ 教育部回應了

2019-05-27 22:42聯合報 記者章凱閎╱即時報導

12年國教課綱即將上路，教育部前年已訂定「高中學生學習歷程檔案作業要點」，要求高中生在規定時間內登錄課程學習成果，經任課教師認證「學習歷程檔案」，以強化申請入學備審資料真實性。但教部近日表示，「學習歷程檔案」非強制性，未來考生仍可自製備審資料，被外界質疑政策改變，引發家長和高中端憂慮。

教育部高教司司長朱俊彰今天受訪時，未直接回應是否政策轉彎，僅說所謂「非強制性」，主要是讓未上傳學習歷程資料的學生，也有參與申請入學的機會。但他也說，教部會微調「高中學生學習歷程檔案作業要點」內文用字，讓外界更清楚學習歷程檔案的意涵。

教育部今天在立法院專案報告「強化科學教育推廣至國民教育及原住民教育之應用」，民進黨立委黃國書質詢說，教育部把學習歷程檔案喊得震天價響，高中端也多年前開始準備、建置平台，但教部如今又改口，學生不強制上傳學習歷程，仍可自製備審資料參加考招，根本是政策大轉彎。

全國十二年國教家長聯盟也表示，教育部曾多次白紙黑字表達學習歷程檔案將取代現行備審資料，包括教育部自製的懶人包「學習歷程檔案面面觀」都有白紙黑字佐證，批評教育部政策出爾反爾。

根據教育部106年公布、預計108學年起實施的「高中學生學習歷程檔案作業要點」第4條，確實明文規定學生「應」於規定時間內登錄課程學習成果，並經任課教師認證；多元表現方面，也要在規定時間內登錄，每學年至多10項。

據了解，不少高中教師從12年國教課綱預告以來，就認為「學習歷程檔案」勢必是全面強制性實施，對於教育部近日說法感到意外。今天下午，台北市各校教務主任也召開會議討論未來的因應作法。

建中教務主任蔡哲銘表示，學習歷程檔案的定位，是現行備審資料的進階版，意在改善過去資料缺乏可信度，或考生拖到高三下才準備、難免急就章，資料呈現的學習成果沒能對準科系的需求。若考生定期更新學習歷程檔案，可大幅改善上述問題。

蔡哲銘提醒，教育部雖說考生可自製備審資料，參與未來考招；但就大學端而言，自製資料，與學習歷程檔案資料一定有別，建議高中生在求學3年，踏實完善自己的學習歷程檔案。

朱俊彰也說，未來考生若自製備審資料，大學端審查介面也會與學習歷程檔案進行區隔、各別標示，建議考生定期上傳學習歷程檔案，確保資料可信度。

朱俊彰也重申，學生在考招階段，提供大學端具可信度的備審資料，也是責任之一。教育部規畫「學習歷程檔案」是提供考生一個數位化工具，簡化考生製作備審的流程，也替資料的真實性把關。

全國十二年國教家長聯盟批評，教育部的「學習歷程檔案」政策出爾反爾面面觀。記者王騰...
全國十二年國教家長聯盟批評，教育部的「學習歷程檔案」政策出爾反爾面面觀。記者王騰毅／攝影
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