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感情中勿踩⋯男人最在意的「6大相處死穴」　跟別的男人比較會氣炸！

2019-05-27 21:19聯合報 記者劉小川╱即時報導

男女之間情感相處，或是男男之間的感情相處，每個人都有自己的死穴與死角，感情上的相處時，若是懂得避開一些男人在意的死穴，或許兩個人相處起來會比較容易。

這次先來看看，在感情中，男人會在意的相處死穴吧！

一、感情是一種磁場，不是困獸繩子，捆著他不如吸引他

所謂強扭的瓜不甜，順其自然的感情，才不會讓相處更有窒息感。想要留住一個男人，關鍵就是要留住他的心，也要有足夠的吸引力，讓她心甘情願的留在你的身邊。

所以要努力地提升自己，讓自己變得更有魅力，這樣你的愛人才會懂得重視、珍惜你。切記，千萬不要想著用婚姻綁架一個不愛你的男生，當一個男生真心的想要離開你時，任何事情都會變成他離開你的理由。

即便把不愛你的人留在身邊，你的生活也不會感到快樂、幸福，也不要想著，時間久了就會習慣彼此的想法，這樣困著雙方，只會讓自己變得更不快樂。

二、因為仗著男生比較愛你，就肆無忌憚的要求

女人千萬要記住，無論男人有多麽愛你，都要有自知之明。

在感情之中，我們一定要不時的警惕自己，要懂得分寸，什麼話不該說，什麼事不該講，心裡有數，這樣起碼讓男生有尊嚴跟尊重的感覺。不要覺得男生比較愛你，就可以為所欲為干預他的任何事情、他父母的事、他工作上的事、他和朋友之間的事，就讓男生自己去處理，不要干涉太多不是你生活圈的事情，因為事事都想管，只會讓對方產生反感。

三、不要拿自己的男人，跟其它的男人比較

如果覺得對方哪方面做得不夠好，可以提出來討論，比方說：覺得對方不夠溫柔、有耐性，就直說吧！或許這樣說出來，才能真正的解決問題。

若你拿其他男生來跟他做對比，動不動就把「人家怎樣」拿出來說嘴，只會讓男人更覺得反感。 這樣做不但沒辦法讓男生意識到自己的缺點，反而會激怒對方，產生叛逆的心。 

四、不要找到一次錯誤，就往死裡鑽

誰都有犯錯的時候，既然口頭上也原諒了，就不要舊事重提。

這樣反反覆覆的提及曾經的錯誤，一方面男生會覺得你明明原諒了，卻還耿耿於懷，這樣到頭來，只會讓人感覺你沒有氣度，更讓男生覺得這樣的女生，無法長時間相處。 

所以不要把過去的錯誤，當成把柄，既然選擇原諒對方，就別再當個愛翻舊帳的愚蠢女人吧！ 

五、聽些實話，也比那些甜言蜜語實在

 甜言蜜語誰都愛聽，但大家都知道這樣的話並不可靠，反倒是實話聽不進去，就因為不中聽。

聰明的女生，懂得應對進退，想要聽甜言蜜語的時候，就不用刻意去考證話裡的真實性，聽到這些話，不就是為了逗女人開心嗎！然而想聽真話的時候，就不要責怪對方說話太直接，畢竟忠言逆耳，難免會刺耳些。

 六、不要把對方的付出，當成是「應該的」

說句實話，除了家人以外，其他人對你的好，不是理所當然，就算是家人的付出，也要懂的感恩。

愛你的男人，對你的好就該好好珍惜，也要懂得用同樣的愛給予回饋，這樣的愛情才不會失去平衡。 雖然說這個世界根本就沒有「無私的愛情」這件事情，但如果你把別人對你的好當成「理所當然」，只知道不停的索討，時間長久下來，任何人都會感覺疲乏。

千萬別拿「過去式」跟「現在式」比較，只會讓感情越來越走下坡。圖／摘自 pexel...
千萬別拿「過去式」跟「現在式」比較，只會讓感情越來越走下坡。圖／摘自 pexels
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千萬別仗著對方比較愛你，就為所欲為。圖／摘自 pexels
千萬別仗著對方比較愛你，就為所欲為。圖／摘自 pexels
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男生女生都一樣，感情不是困住對方的繩索，而是讓彼此開心的最大值。圖／摘自 pex...
男生女生都一樣，感情不是困住對方的繩索，而是讓彼此開心的最大值。圖／摘自 pexels
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翻舊帳，可是感情中最大的禁忌。圖／摘自 pexels
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