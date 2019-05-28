雷射筆掃眼 0.25秒就受傷！

2019-05-28 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



蔡依林在麥田音樂節演出，遭觀眾惡意以雷射筆掃射眼睛。圖／摘自微博 分享 facebook

歌手蔡依林（Jolin）日前參加北京麥田音樂節，在舞台上遭觀眾用雷射筆掃射眼睛等部位。醫師指出，國外文獻證實，雷射筆光束因波長短且頻率高，當放射能量超過0.1毫瓦、眼睛暴露逾0.25秒，即可能造成視網膜不同程度的傷害，最危險恐致眼盲。

振興醫院眼科部主治醫師許粹剛表示，雷射筆光束單點且集中，當眼睛遭短波長和高頻率的光束照射，光束放射線能量即可能短時間內穿透視網膜表層細胞，進到眼睛深層，恐造成眼睛細胞退化和視網膜的傷害。

許粹剛提醒民眾，千萬別因一時好玩，就拿簡報用的雷射筆照自己或他人眼睛。

醫學期刊「MEDICINE」2017年發表研究，指雷射筆因價格降低且容易取得，使誤用雷射筆造成眼睛傷害案例增加，蒐集48篇報導、共110名案例分析，證實眼睛暴露於雷射光束下會造成不同程度的視網膜傷害，包括視網膜裂孔、局部出血、或感光細胞缺損。

該學者指出，只要雷射筆光束放射能量超過1毫瓦，眼睛暴露於光束時間超過0.25秒，即可能使眼睛受到損害。不過人體有眨眼的反射反應，約0.2秒到0.3秒眨眼一次，當被光束照到後理論上會很快閃避，以降低損害風險。

值得注意的是，該學者提到綠色雷射光束的能量比紅色雷熱光束更強，眼睛暴露於綠色雷射光束下，造成的視網膜傷害更劇。

許粹剛表示，從文獻研究可知，上班族、老師或學生平常使用的簡報雷射筆應做適當用途，千萬不可因為好玩，就拿來照射自己或他人的眼睛。特別是青少年及兒童更應注意使用，師長或家長也應管制孩子誤用雷射筆的行為。

許粹剛建議，雷射筆販售應要求消費者年齡限制，或是廠商在產品包裝上要載明不可以光束照射眼睛，減低可能造成的視力傷害。