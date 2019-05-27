端午節連假不無小補！ 公路總局推大眾運輸優惠方案

2019-05-27 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



交通部推出端午連假國道客運票價優惠等3項優惠措施。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 端午節3天連假即將來臨，交通部公路總局為鼓勵民眾多搭大眾運輸工具，推出國道客運票價優惠等3項優惠措施，別錯過好康。

公路總局表示，這次的優惠期間是從6月6日凌晨零時起至108年6月9日24時止共計4天，提供14家業者86條「國道客運」路線平均票價85折優惠（各路線實施優惠之售票區間及優惠票價以客運業者公告為準）及38條「台灣好行」路線持電子票證刷卡搭車享半價優惠。

另搭乘國道客運、高鐵、臺鐵於10小時內轉乘在地公路客運及市區客運提供一段票或基本里程免費優惠，另搭「台灣好行」半價優惠與前述轉乘優惠同時發生可享有雙重優惠，先給予半價優惠後再享轉乘優惠。

乘客除可利用電子票證直接刷卡享轉乘優惠外，如持國道客運、臺鐵及高鐵紙票乘客亦可利用臺鐵、高鐵車站及國道場站設置之過卡機，於出站時先用電子票證進行過卡（註記），再使用該電子票證搭乘在地客運亦可享轉乘優惠，詳細優惠及路線資訊可至交通部公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）及台灣好行旅遊服務等官網查詢。

國道高速公路局於6月7日至9日，端午節連假期間採單一費率，即全線採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程，而長途折扣則是超過200公里以上的收費打75折，而國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

國道每日凌晨零時至5時國道全線雙向暫停收費，有關各路段高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等相關訊息，請用路人於行車前先上高公局網站或下載「高速公路1968」App查詢。

提供用路人一個好消息，目前公路總局提供「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路APP」、「CMS」提供省道交通即時資訊，可讓民眾於行前、行程中瞭解相關及最新路況，作為路線規劃或改道之參考；另提供公路客運動態資訊系統App（iBUS公路客運APP），旅客可即時查詢客運路線、票價、班次與時刻表等必要資訊，歡迎民眾踴躍下載使用，如用路人要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，掌握即時路況，避開壅塞路段。