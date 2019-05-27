3年砸18億！小黃汰舊換新補助定案 車齡逾12年優先

2019-05-27 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



計程車業者不滿Uber影響生計多次上街抗議，今年2月蔡總統與業者見面時允諾給予汰舊換新補助，最高35萬元。交通部正著手制定的補助要點將在5月底出爐，公路總局預計6月3日可開始受理申請。第一階段受理車齡逾12年的車輛，補助款將採兩階段撥付，購車後可申請70％，6個月內無道路交通違規計點、乘客申訴確定等情形，並上滿教育訓練課程，才可申請剩下30％補助款。

國內計程車平均車齡達7.5年，更有237輛小黃超過25年、1927量超過20年，超過12年的也有1萬7570輛車，民眾常反映車況老舊、品質不佳，蔡總統2月拍板推動計程車汰舊換新補助措施，汰舊換燃油車補助15萬元、油電混合車25萬元、電動車35萬元，並加強輔導多元化計程車、推動小黃公車計畫，提升競爭力。

交通部預計今年預計補助5000輛車、2020年4000輛、2021年3000輛，若全部汰換成燃油車，3年將花費18億元，全換成電動車則將花費42億元。補助經費將先由公路總局「公路公共運輸多員推升計畫」今年度尚可分配的3億元支應，不足時將向行政院申請第二預備金支應。

若申請數量超過名額，補助順位會依車輛排序，優先汰換車齡較高者，並以個人計程車、合作社計程車及自備車輛參與經營者計程車優先。

有別於過去計程車汰舊換新補助款採一次性發放，交通部也研議分兩階段發放，希望計程車駕駛領到補助款後能提供一定服務品質。