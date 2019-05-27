突然左側肢體無力 原來是糖尿病控制不佳

2019-05-27 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名70歲男子患有糖尿病，日前突然左側肢體無力、手腳抽搐、意識改變，送醫急診，發現血糖高達692mg/dl，確診是高血糖誘發癲癇發作，經胰島素及藥物治療，目前血糖控制穩定。醫師呼籲糖尿病患者需注意控制血糖，按時服用藥物，以免引發心血管疾病、神經病變或其他併發症。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱指出，患者到院時因左側肢體無力情形，臨床上很像中風，初步懷疑是否腦部血管阻塞，造成血流量下降，但檢查後並沒有明顯阻塞。

進一步檢查，才發現他有糖尿病慢性病史，且血糖值高達692mg/dl，臨床上診斷是高血糖併發癲癇，原因是糖尿病長期控制不良，最近又未按時服藥引起急性高血糖，造成腦細胞不正常放電而誘發癲癇。

她說，糖尿病患者若血糖控制不佳，會產生如視網膜病變、腎臟病變、心血管疾病等併發症，急性高血糖可能引起酮酸中毒或高血糖高滲透壓狀態，在神經系統方面可能誘發癲癇產生意識改變及手腳抽搐，或是引起手腳像跳舞一樣不自主運動的「單側舞蹈症」。

另外可能會有大、小血管的病變和阻塞，會增加中風機率，或是引起失智表現，出現記性退化和認知功能問題。此外也會引起周邊神經病變，造成肢體末梢麻木。有些人可能引起顱神經受損，產生複視、眼皮下垂等現象。另外也可能引起自主神經系統病變，造成病人血壓不穩、頭暈、便祕、消化功能異常等。