高承載預告圖像化 端午連假上交流道注意這圖

2019-05-27 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年端午節連假開始，高速公路實施高乘載管制之交流道入口前所設置預告標誌，將從白底黑字之文字型告示牌改為圖形化標誌。交流道入口處仍維持文字型之紅底白字禁制性告示牌，以明確告知用路人高乘載管制之日期及時段。

高公局表示，以往連續假期實施高乘載管制措施時，地方道路所設置白底黑字預告性告示牌，因同時要告知高乘載管制的日期及時段，導致同一牌面文字內容過多，不易辨讀，經檢討參考目前國5宜蘭地區每周日實施常態性高乘載管制之圖形化告示牌，統一採圖形化方式作為該項管制措施之預告標誌。

高公局表示，標誌版面主要為「3人乘坐小型車之圖案及文字」，搭配「國道梅花路線編號」與「管制路線方位」，再結合「管制日期及時段」附牌等簡短之中英雙語所構成，相較於文字型告示牌更為簡潔生動，不僅可縮短用路人辨識時間，更有利於外籍駕駛看懂標誌內容。而高乘載管制的交流道入口處，則維持紅底白字的文字型禁制性告示牌。

本次端午連假國道實施高乘載管制時段與路段如下：

1、6月7日及8日，每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

2、年6月8日及9日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。