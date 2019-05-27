住院醫師專科訓練2億元補助歸零？ 衛福部這樣說

2019-05-27 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛福部過去一年補助2億元，提供醫院訓練專科住院醫師。台北市醫師職業工會指出，衛福部今年1月即把2億元補助砍光，但住院醫師將於9月納勞基法，憂心醫院因人事成本增加，將損失轉嫁住院醫師，使臨床職場更血汗。

對此，衛福部醫事司科長賴貞蘭指出，過去各職種臨床醫事人員培訓補助均以二年為期限，但醫學系畢業生的一般醫學訓練（PGY）過去只有一年，所以第二年補助費用是用於第一年住院醫師專科訓練。今年起，PGY訓練改為二年期，為配合制度轉換，二年PGY訓練皆會補助醫院相關培訓費用，於是刪除原本第一年住院醫師培訓費。

北市醫師職業工會發言人廖偉翔表示，醫事人員訓練理應由醫院與國家共同負擔，但政策來得太突然，擔憂除了可能影響到住院醫師的待遇，也可能會讓負擔教學任務的主治醫師失去補助，等同教學工作做白工，不利改善訓練品質。

廖偉翔指出，許多醫師沒有加入工會，且台灣僅有寥寥數間醫院工會的前提下，擔心醫院不受監督，可能下修受僱住院醫師的薪水。

北市醫師職業工會秘書廖郁雯表示，過去幾年以來，受訓醫事人員數增加至原本的130%以上，補助點值卻已經萎縮到13%，顯示國家在醫事人員身上的投資不足，無助支持台灣的血汗醫療，也是對民眾健康不負責任的態度。

廖郁雯建議，衛福部除應視訓練醫事人數擴增經費，也不宜直接將專科住院醫師的訓練補助歸零，或可考慮逐步調降、擇優補助教學成效良好的訓練醫院，才不會讓保障醫師的美意泡湯。

賴貞蘭強調，PGY培訓費每位醫師為45000點，比住院醫師的27000點高出許多。培訓費用補助給醫院，由醫院統籌分配用於主治醫師的教學鐘點費，不是補助給住院醫師的薪水。

換句話說，是主治醫師的教學費用被砍，有無可能影響教學品質？賴貞蘭說，訓練住院醫師的強度不如訓練剛畢業的PGY醫師辛苦，且教學醫院本來就負有訓練住院醫師的義務及責任，醫院評鑑也會進行把關，應不至於有影響。