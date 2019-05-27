多吃含水溶性纖維、維生素C、多酚的水果 遠離腸躁症

2019-05-27 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



有些人在出現腹痛、腹瀉的症狀時，直覺會認為自己得了腸胃炎，但看了醫生才發現原來也有可能是大腸激躁症，簡稱腸躁症），董氏基金會引用文獻數據指出，與無腸躁症者相比，國內腸躁症患者發生睡眠障礙的情況高出2倍。目前臨床上並無確切根治腸躁症治療方法，呼籲民眾平常可多食用富含水溶性纖維、維生素C、多酚的水果，如：柑橘類、番茄、木瓜、奇異果等，有助於建立腸道好菌相。

台大醫院內科部暨健康管理中心主治醫師曾屏輝指出，腸躁症成因一般認為與壓力、情緒問題、睡眠不正常、腸道菌叢異常、腸道發炎或感染、飲食習慣不佳等有關，導致胃腸動力異常(腸傳送時間改變高幅收縮波或無效收縮)、內臟感覺異常(腸道敏感性增高)，患者長期反覆或交替出現腹脹、腹痛、腹瀉或便秘等症狀。

台大醫院於2012年一項針對7770位接受健康檢查的一般民眾進行調查結果顯示，在過去3個月內出現腹痛、腹瀉、便秘等腸胃道不適症狀的比例約為18.3%。曾屏輝說，重整腸胃健康，才能重拾生活好品質，改善國人腸躁症刻不容緩，但目前無確切治療方式，只能透過止瀉止痛、抗痙攣、精神科藥物、紓解壓力（如心理治療、規律運動）以及進行低腹敏飲食，以免腸道敏感而引起脹氣、腹瀉等。