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人工生殖年增3000人次 逾50歲女性求子增4成

2019-05-27 17:57中央社 台北27日電

女性年過34歲就屬於高齡產婦，建議有計劃生育的女性最好在34歲前懷孕生子，可減少...
女性年過34歲就屬於高齡產婦，建議有計劃生育的女性最好在34歲前懷孕生子，可減少受孕難度及胎兒缺陷的風險。 圖／ingimage
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根據國健署最新報告，106年全台有3.7萬人次進行人工生殖，年增3363人次，以35至39歲占40%最多，年過50歲拚子人次更比前一年增加43%，建議女性把握在34歲前懷孕生子。

衛生福利部國民健康署日前公布民國106年「人工生殖施行結果分析報告」，報告指出，106年共有3萬7849人次接受人工生殖，比前一年增加3363人次，成功生下9590個寶寶，比前一年多602人。

進一步分析年齡層，以35至39歲1萬5130人次最多、占約40%；其次是40至44歲共有9557人次、占約25.3%；第三名為30至34歲共9024人、占23.8%；45至49歲共1986人次、占5.2%；年過50歲女性也有217人次，比前一年多出66人，增幅達43%。

不孕原因方面，多重因素占32.8%最高，其次是卵巢因素占28.7%、男性因素12.2%、輸卵管因素9.4%，排名、占比都和前一年相當。

值得注意的是，即使是人工生殖，女性的年齡高低同樣決定著懷孕率和活產率，以新鮮胚胎為例，小於35歲植入新鮮胚胎的懷孕率約46.5%，但超過40歲則降至18.8%，活產率也從37.6%降至8.2%。

報告顯示，87年接受人工生殖的年齡以30至33歲最多，但截至106年已攀升至35至38歲，有逐年增長的趨勢；治療人次方面也從95年的7281人次，攀升至106年的3萬7849人次，暴增逾5倍。

國健署婦幼健康組科長麥揚竣提醒，按照定義，女性年過34歲就屬於高齡產婦，建議有計劃生育的女性最好在34歲前懷孕生子，可減少受孕難度及胎兒缺陷的風險，否則年齡愈高，不但治療週期長，也可能因卵子健康因素提高失敗機率。

懷孕國健署
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