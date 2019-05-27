宅在家風險多 恐近視、缺維生素D

2019-05-27 17:44 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



別再宅在室內，外媒明確指出，缺乏戶外活動所導致的健康問題，包含近視及缺乏維生素D。隨著科技時代演進，人花費更多時間待在室內，造成潛在的健康風險，例如超時待在室內看螢幕導致年輕人近視率高，而暴露在太陽光下的時間減少，人體會缺乏維生素D，骨骼體弱是首要引發的問題，但其實一天所需曝曬時間僅10分鐘即足夠。

根據《英國廣播公司》報導，BBC在新加坡製作一系列的節目，主題是關於現代生活如何影響身體健康，統計發現高達85%的年輕人都有近視問題，但實際上老一代人僅30%是近視眼，飆漲的近視率說明這項問題並非是因基因遺傳，而是後天影響。

談及後天影響，該團隊指出，不論是高時數在螢幕前工作，或是花太多時間沈迷於電視與電玩，年輕人難以遠離螢幕、過度用眼就是近視眼的一大主因，這個問題在東南亞地區最為嚴重，東亞地區（如我國）也高居前幾名。

另據《英國衛報》報導，維生素D負責調節人體對鈣和磷的吸收，雖然能透過飲食取得，但總量比起身體每日需求過於稀少，主要仍需透過曝曬陽光（紫外線B）來取得，因此久待室內會使人體缺乏維生素D，對於缺少該項激素的成年人來說，恐罹患骨頭軟化症，小孩則易患佝僂病，近期英國更有嬰兒因此死亡的新聞，但其實專家指出，只要在陽光下曝曬10分鐘就能獲得一天足夠的維生素D量。

此外，久待室內也會增加哮喘與過敏的機率，專家認為與抵抗力有關，簡言之，很多疾病都與龜縮在室內有關，目前學界也有透過智能手錶蒐集兒童活動的資料，試圖分析兒童接觸室外光線的最佳時間，盼未來能更精確給出「最健康」的室外活動時間。

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