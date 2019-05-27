蔡依林遭雷射筆掃眼 醫證實：暴露0.25秒就傷眼

2019-05-27 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



蔡依林在麥田音樂節演出，遭觀眾惡意以雷射筆掃射。圖／摘自微博 分享 facebook 歌手蔡依林（Jolin）參加北京麥田音樂節，卻在舞台上表演時遭觀眾惡意用雷射筆掃射眼睛等身體部位。眼科醫師指出，國外有文獻證實，雷射筆的光束因波長短且頻率高，當放射能量超過0.1毫瓦、眼睛暴露逾0.25秒，即可能造成視網膜不同程度的傷害，最危險恐致眼盲。提醒民眾千萬別因一時好玩，拿簡報用的雷射筆照自己或他人眼睛。

雷射筆不適合當作玩具給兒童隨意把玩。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 振興醫院眼科部主治醫師許粹剛表示，雷射筆光束單點且集中，當眼睛遭短波長和高頻率的光束照射，光束放射線能量即可能短時間內穿透視網膜表層細胞，進到眼睛深層，恐造成眼睛細胞退化和視網膜的傷害。

許粹剛隨即找到德國學者於2017年在國外醫學期刊「MEDICINE」發表的研究文章，文獻內容證明視網膜可能遭市售雷射筆照射而受到損傷。

該學者指明，雷射筆因價格降低且容易取得，使得誤用雷射筆造成的眼睛傷害案例增加。蒐集48篇報導、共110名案例分析，證實眼睛暴露於雷射光束下會造成不同程度的視網膜傷害，包括視網膜裂孔、局部出血、或感光細胞缺損。

該學者指出，只要雷射筆的光束放射能量超過1毫瓦，眼睛暴露於光束時間超過0.25秒，即可能使眼睛受到損害。不過人體有眨眼的反射反應，約0.2秒到0.3秒的反應延遲，當被光束照到後理論上會很快閃避，以降低損害風險。

值得注意的是，該學者提到綠色雷射光束的能量比紅色雷熱光束更強，眼睛暴露於綠色雷射光束下，造成的視網膜傷害更劇。

許粹剛表示，從文獻研究結果可知，上班族、老師或學生平常使用的簡報雷射筆應做適當用途，千萬不可因為好玩，就拿來照射自己或他人的眼睛。特別是青少年及兒童更應注意使用，師長或家長也應管制孩子誤用雷射筆的行為。

許粹剛建議，雷射筆販售應要求消費者的年齡限制，或是廠商在產品包裝上要載明不可以光束照射眼睛，如此一來更能減低可能造成的視力傷害。