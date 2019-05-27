萬安演習去年發生戰機墜毀憾事 今年平順結束

2019-05-27 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市萬安42號演習下午平順結束，回想去年國軍漢光演習執行北部地區萬安41號演習，F-16戰機吳姓飛官擔任敵軍攻擊基隆港，意外墜毀罹難，仍令人感到哀痛。

北部地區萬安42號演習，下午1點30分警報響起，全市各區隨即進行交通管制、人車疏散，街道迅速淨空，並分別在台62甲線匝道出口、中正區公所及警察局模擬交通管制、人員緊急避難，下午2點解除警報。

基隆市長林右昌及演習副統裁官、少將袁治中及基市警察局長詹永茂接著前往民防管制中心，視察模擬警2分局遭飛彈擊毀，應變指揮中心轉移試行驗證演練，指揮、通訊均能保持順暢，演練全程在下午2點30分結束。

去年萬安41號演習，空軍第5聯隊花蓮基地兩架F-16戰機擔任敵軍攻擊基隆港，吳姓飛官任長機，也是飛行領隊。兩架戰機6月4日下午1點15分從花蓮基地起飛後往北飛行，1點30分約在彭佳嶼北方轉彎開始下降，執行攻擊基隆港任務，但過不久戰機光點在雷達消失，僚機呼叫長機沒有回應回報戰管中心。