達悟歌謠首次完整呈現 夏曼‧藍波安也變歌手

2019-05-27 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



達悟族為海洋唱的歌，首次在舞台上呈現。國立傳統藝術中心所屬台灣音樂館主辦「世代之聲－台灣族群音樂紀實系列」音樂會，邀請各族群展現音樂瑰寶。作家夏曼‧藍波安說，中國音樂史上沒有族群專為海洋唱歌，達悟族則都為海洋唱歌，這次他也將變身歌隊，歌頌碧海藍天家鄉的日常。

傳藝中心今舉辦系列音樂會記者會，傳藝中心主任陳濟民說，台灣族群音樂紀實系列從2017年10月開始舉辦，今年特別擴大規模，邀請達悟、邵族、拉阿魯哇族及台語流行歌、國樂等展演，且多由耆老、壯年、中年引領青少年、兒童們五代同堂演出。每場音樂會前並有前導影片，引領觀眾回顧各族群音樂文化的歷史樣貌。

記者會上邀達悟族飛魚文化展演隊演唱〈釣鬼頭刀魚之歌〉，夏曼‧藍波安也是主唱之一。夏曼‧藍波安說，他從小就在家裡聽著家人、鄰居老人家唱著關於海洋與家鄉的種種歌曲，主題包括一天的辛苦、男孩子建造房屋、婦女勞動、夫妻之間、島嶼的美麗等，也都有趨吉避邪的含意，每首歌都是一篇微小說。

他也笑說，達悟族平時都在海上唱這些歌，不習慣吹冷氣，聲音不小心被鎖喉，音樂會上一定有更好表現。與他一起演唱的78歲蕭坤川說，這次不小心感冒，實際演出一定更佳。

策展人呂鈺秀說，達悟族過去都以頭髮舞等歌舞片段廣為人知，但像這次在舞台上系列式歌謠演唱是第一次，非常難得。夏曼‧藍波安說，這次演出因逢飛魚季，不少年輕人沒法參加，希望傳藝中心能在非飛魚季再邀他們一次。

音樂會還包括《浮田舞影－邵族水沙連湖畔的夏夜杵歌》，由南投縣魚池鄉邵族文化發展協會、邵族杵音班等共同演出，透過杵音及歌樂訴說邵族的生命故事，也是首次展現。

邵族daduu頭目袁百宏說，這次演出對我們邵族的意義非常重大，邵語是聯合國教科文組織列名極度瀕危的語言，他們透過這次演出,重新彙整邵族日常歌謠，同時也滾動部落族人世代文化傳承與邵語學習。

記者會上他們帶來兩段濃縮演出，包括邵族著名杵音以及老頭目留下來的重要口傳歌謠 〈老頭目之歌〉。袁百宏說，演出杵音的耆老杵音班是國寶級的存在，她們是早期部落主要觀光經濟活動的支柱，西元1934年邵族因為日月潭水庫興建，舊部落因水位抬升而被淹沒，所以被迫搬遷到現在的伊達邵。失去大量耕地的邵族人，很長一段時期都是仰賴樂舞文化觀光，支撐部落經濟，日月潭杵音也曾是台灣重要八景其中之一。

演唱邵語歌謠的瑪蓋丹，是邵族七大氏族中石家的傑出子弟，去年發行一張非常棒的邵語創作專輯《美好的怎麼了》，榮獲金音獎。袁百宏說，老頭目之歌是老頭目對邵族子孫的叮嚀，具有非常重要的傳承意義。

2014年獲官方認定為台灣第15個原住民族的拉阿魯哇族，將呈現傳統古調祭歌及傳統舞步，以及族人年度的盛大祭典「聖貝祭」，也非常難得。