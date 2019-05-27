肺功能不佳患者 疾病與憂鬱風險高

2019-05-27 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



60歲有肺纖維化的許小姐，因肺功能不足，需靠氧氣機供應才能呼吸，因而很少出門、心情不佳，一度住進加護病房；後在家人鼓勵、遵從醫囑治療，並嘗試攜帶型氧氣機後，病況逐漸好轉，可外出購物也更有活力。專家指出，患者易因行動不便而減少出門，而據研究顯示，肺阻塞患者的焦慮風險比常人高2.5倍，且常與憂鬱並存。

北醫大呼吸治療學系副教授何淑娟表示，當肺臟受傷時，纖維細胞在修復過程中若失去調控，就可能造成肺部纖維化。纖維化後的肺臟因失去應有的彈性，使肺泡壁逐漸增厚、僵硬，無法有效交換氣體，造成動脈血氧濃度下降，而出現喘、乾咳、呼吸困難、心率過快或過慢等症狀，嚴重時甚至有死亡可能。

何淑娟說，像是肺阻塞患者隨著肺功能退化，呼吸氣流會漸漸受阻，需長期依賴氧氣機，但因攜帶不易，而使患者宅在家裡，並容易產生憂鬱。據國外研究指出，居家氧氣治療能改善組織缺氧現象，減輕心臟與肺臟的負荷，還能避免體內發炎與不必要之合併症，減少患者進出醫院頻率。而每天使用15至19小時的長期氧氣治療，也被視為低氧血症肺阻塞患者之標準照護。

國內目前居家氧氣治療設備，大致分為氧氣濃縮機、壓縮氧氣鋼瓶、液態氧，及攜帶型氧氣濃縮機。何淑娟說，攜帶型因體積較輕巧，成為近年來患者的新選擇，但價格也相對昂貴，仍須依患者需求而定。