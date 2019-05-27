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體重失控！膝關節提早退化 醫狠甩42公斤贏回健康

2019-05-27 13:16聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

減肥已經是現代人一生的「志業」，很多人三天兩頭就會立志要減肥，但總是說完就忘了，而羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍原本也是這樣，或曾嘗試減重卻「愈減愈肥」。不過，他最近整個人變得很不一樣，因為他減重成功了！不只外表變得年輕許多，血糖或血壓控制也變好了，順利贏回健康。

陳劍龍受訪表示，他身高171公分，過去五年多來的體重數字皆破百，巔峰時期是在去年6月，當時達到114.2公斤，身體質量指數（BMI）為39，屬於重度肥胖。但他曾是一名65公斤且愛運動的國術社社員，直到醫學院畢業後投注繁忙的醫療工作，體重才開始失控。

陳劍龍回想，他在台北榮總擔任住院醫師的日子，雖然因為沒有運動而胖到80公斤，但還不至於這麼胖。後來到羅東博愛醫院擔任主治醫師後，工作非常忙碌，有開刀的時候，結束經常已是深夜近11點了，就會想吃點東西，把肚子填飽再睡覺。

而且，就算沒有開刀或提早下刀，覺得晚上回家沒什麼娛樂，他也是會出門吃美食，最高紀錄一個晚上吃了3家餐廳，等於吃下3份晚餐。如果是吃牛排，一定要點27盎司；如果是吃漢堡，一次也要點四個才吃得滿足。

但長期下來很不健康，他體重一路升至90公斤，不只是面臨到買不到褲子穿的窘境，衣服買最大Size了，鈕扣卻扣不起來，走路爬梯也很喘。若要執行手術，可能開刀一次長達7到8小時，他站2到3小時就要休息，不然累到受不了。

儘管陳劍龍期間曾嘗試參加醫院的減重大賽，以節食方法雖可以瘦下來卻不持久，只要一沒有控管飲食，大概一個月後又復胖、而且更胖。在「愈減愈肥」之下，他體重來到了巔峰：114.2公斤！如此沉重的負荷，讓他健康亮了紅燈。

陳劍龍說，記得某次到健保署出公差、內急跑廁所，發現馬桶是蹲式而非坐式，一蹲下去膝關節痛到爬不起來，驚覺「不會吧！我50多歲就有退化性膝關節炎嗎？」於是他從幫人開刀膝關節的醫師角色轉變成病人角色，找同學協助開刀。

不過當時陳劍龍還沒受到教訓，開完刀後美食照吃，加上開刀後有段時間雙腳不方便活動，加上走太快會喘且不舒服，走路步態非常緩慢。

直到有一天，羅東博愛醫院執行長許子文發現陳劍龍的步態不對，找他溝通：「你走路這樣子不行，當醫師不可以這樣子。你這樣子怎麼幫病人開刀？」於是許子文鼓勵他減重，而且直接請託醫院營養科團隊協助他減重一年。

陳劍龍說，其實這一路上很多朋友都有提醒他要減重，但常聽著聽著就忘了。而長官這段如朋友般的關懷及鼓勵話語，卻有如暮鼓晨鐘，激起他努力減重的意願，也希望把握這難得的機會。

院內家醫科主任張賢政替陳劍龍抽血檢查，發現糖化血色素6.5%、飯前血糖220 mg/dL，屬糖尿病前期。院內營養科同事則以BMI值25換算，訂定他的減重目標值：78.2公斤，等於一年內要減掉約36公斤，也就是平均一個月要瘦3公斤。

減重最重要的是熱量控制。營養師要求陳劍龍記錄逐項紀錄飲食或飲料，食用前先拍下照片，再傳進LINE群組讓大家看，由營養師評估他吃下了多少熱量，再指導哪一些食物該吃、哪一些最好不要吃等。若有聚餐，其他二餐就少吃一點。

陳劍龍說，有大家盯著，他不再暴飲暴食，體重也慢慢下降，當減重來到100公斤並出現停滯期，營養師與他溝通：「該開始運動了！」於是他去健身房報名飛輪團體教學課，在教練指導下開始規律運動，體重也真的再下降了。

陳劍龍說，其實一開始騎飛輪，他常累到無法完成一堂50分鐘完整的課。直到體重降到90公斤，不只人感覺清爽、外表變更年輕，體力也是愈來愈好，可以一天騎二堂飛輪課，一周運動4到5次，而工作開刀也不用再每2到3小時休息一次。

陳劍龍苦撐了將近一年，現在的體重是72.4公斤、減重成功，甚至比原訂目標78.2公斤來得低許多，全院同事也非常替他開心。另外，他的糖化血色素也降到正常的6%以下，飯前血糖約120mg/dL，減重把他從糖尿病邊緣救了回來。

很多病人好奇問他：「醫師你怎麼瘦這麼多？怎麼減的？」陳劍龍說，他都會強調不可只靠節食，最好是有營養師的專業指導，才能達到正確的飲食控制，久而久之能記住食物熱量值，進而長期自我控制，成功機會才能高。

此外，減重最重要的是心甘情願。陳劍龍說，很多人說「我願意」但心裡沒有願意，使得「明天再減肥」成為拖延藉口。還有重要的一步則是「詔告天下」，最好是身邊親友都知道你再減重，隨時提醒你注意飲食，更能夠成功。

陳劍龍表示，他最後一定會跟病人分享減重好處，甩掉脂肪讓身體更為健康，「只要有一到二位病人被我說動了，也就值得了。」

●退化性膝關節炎小檔案

「退化性膝關節炎」是膝關節軟骨磨損造成的退化性疾病，因走路時少了軟骨及關節液的緩衝及潤滑，容易產生疼痛不適，導致活動度變差及走路變緩慢。

雖然退化性膝關節炎常見於65歲後的老年人，但也有民眾提早於40歲或50歲就退化，常見原因包括有體重過重、過度耗用及運動傷害，或是有類風溼性關節炎、痛風病史及家族史的民眾。

退化性膝關節炎在治療上會先採保守治療，也就是使用止痛藥物，或於關節內注射自體濃縮血小板注射（PRP）或玻尿酸；假如效果不好，且走路十分疼痛，在醫師評估下即可能需要接受人工膝關節置換。

在預防上，可以靠規律的阻力運動來訓練腿部肌肉，由肌肉的支撐力量協助分擔膝關節的壓力，當然控制體重也相當重要，不只能讓膝關節可用更久，還能順便預防其他慢性疾病找上門。

●陳劍龍醫師簡介

1.年齡：54歲

2.出生地：台中市

3.學歷：中國醫藥大學醫學系、國立陽明大學生技醫療經營管理碩士在職專班（就讀中）

4.專長：微創脊椎手術、脊柱外科、各種車禍意外骨折、骨質疏鬆症、關節退化、脫臼、骨外傷、人工關節置換術。

5.興趣：運動

6.現職：羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任

7.經歷：台北榮總骨科部主治醫師、羅東博愛醫院骨科主治醫師

羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍去年6月時，體重來到人生巔峰114.2公斤，...
羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍去年6月時，體重來到人生巔峰114.2公斤，許多衣服鈕扣都扣不起來。 圖/羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍去年6月時，體重來到人生巔峰114.2公斤，...
羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍去年6月時，體重來到人生巔峰114.2公斤，許多衣服鈕扣都扣不起來。 圖/陳劍龍醫師提供
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羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍去年6月時，體重來到人生巔峰114.2公斤，...
羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍去年6月時，體重來到人生巔峰114.2公斤，院內營養科團隊動起來，協助他減重贏回健康。 圖/羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍在院內營養科團隊協助下減重1年，體重成功從1...
羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍在院內營養科團隊協助下減重1年，體重成功從114.2公斤下降至72.4公斤，外表比過去清爽且年輕許多，他自己也十分滿意。 記者鄧桂芬 /攝影
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羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍努力減重，為了突破減重停滯期，搭配騎飛輪運動...
羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍努力減重，為了突破減重停滯期，搭配騎飛輪運動，成功又瘦了不少。 圖/羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍去年6月時，體重來到人生巔峰114.2公斤，...
羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍去年6月時，體重來到人生巔峰114.2公斤，院內營養科團隊動起來，協助他減重贏回健康。 圖/羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍在院內營養科團隊協助下減重1年，也被要求飲食...
羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍在院內營養科團隊協助下減重1年，也被要求飲食要逐項紀錄，所有飲食飲料都要拍照上傳LINE群組，讓營養師評估熱量並提供建議。 記者鄧桂芬 /攝影
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減重膝關節醫師
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