體重失控！膝關節提早退化 醫狠甩42公斤贏回健康

2019-05-27 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



減肥已經是現代人一生的「志業」，很多人三天兩頭就會立志要減肥，但總是說完就忘了，而羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍原本也是這樣，或曾嘗試減重卻「愈減愈肥」。不過，他最近整個人變得很不一樣，因為他減重成功了！不只外表變得年輕許多，血糖或血壓控制也變好了，順利贏回健康。

陳劍龍受訪表示，他身高171公分，過去五年多來的體重數字皆破百，巔峰時期是在去年6月，當時達到114.2公斤，身體質量指數（BMI）為39，屬於重度肥胖。但他曾是一名65公斤且愛運動的國術社社員，直到醫學院畢業後投注繁忙的醫療工作，體重才開始失控。

陳劍龍回想，他在台北榮總擔任住院醫師的日子，雖然因為沒有運動而胖到80公斤，但還不至於這麼胖。後來到羅東博愛醫院擔任主治醫師後，工作非常忙碌，有開刀的時候，結束經常已是深夜近11點了，就會想吃點東西，把肚子填飽再睡覺。

而且，就算沒有開刀或提早下刀，覺得晚上回家沒什麼娛樂，他也是會出門吃美食，最高紀錄一個晚上吃了3家餐廳，等於吃下3份晚餐。如果是吃牛排，一定要點27盎司；如果是吃漢堡，一次也要點四個才吃得滿足。

但長期下來很不健康，他體重一路升至90公斤，不只是面臨到買不到褲子穿的窘境，衣服買最大Size了，鈕扣卻扣不起來，走路爬梯也很喘。若要執行手術，可能開刀一次長達7到8小時，他站2到3小時就要休息，不然累到受不了。

儘管陳劍龍期間曾嘗試參加醫院的減重大賽，以節食方法雖可以瘦下來卻不持久，只要一沒有控管飲食，大概一個月後又復胖、而且更胖。在「愈減愈肥」之下，他體重來到了巔峰：114.2公斤！如此沉重的負荷，讓他健康亮了紅燈。

陳劍龍說，記得某次到健保署出公差、內急跑廁所，發現馬桶是蹲式而非坐式，一蹲下去膝關節痛到爬不起來，驚覺「不會吧！我50多歲就有退化性膝關節炎嗎？」於是他從幫人開刀膝關節的醫師角色轉變成病人角色，找同學協助開刀。

不過當時陳劍龍還沒受到教訓，開完刀後美食照吃，加上開刀後有段時間雙腳不方便活動，加上走太快會喘且不舒服，走路步態非常緩慢。

直到有一天，羅東博愛醫院執行長許子文發現陳劍龍的步態不對，找他溝通：「你走路這樣子不行，當醫師不可以這樣子。你這樣子怎麼幫病人開刀？」於是許子文鼓勵他減重，而且直接請託醫院營養科團隊協助他減重一年。

陳劍龍說，其實這一路上很多朋友都有提醒他要減重，但常聽著聽著就忘了。而長官這段如朋友般的關懷及鼓勵話語，卻有如暮鼓晨鐘，激起他努力減重的意願，也希望把握這難得的機會。

院內家醫科主任張賢政替陳劍龍抽血檢查，發現糖化血色素6.5%、飯前血糖220 mg/dL，屬糖尿病前期。院內營養科同事則以BMI值25換算，訂定他的減重目標值：78.2公斤，等於一年內要減掉約36公斤，也就是平均一個月要瘦3公斤。

減重最重要的是熱量控制。營養師要求陳劍龍記錄逐項紀錄飲食或飲料，食用前先拍下照片，再傳進LINE群組讓大家看，由營養師評估他吃下了多少熱量，再指導哪一些食物該吃、哪一些最好不要吃等。若有聚餐，其他二餐就少吃一點。

陳劍龍說，有大家盯著，他不再暴飲暴食，體重也慢慢下降，當減重來到100公斤並出現停滯期，營養師與他溝通：「該開始運動了！」於是他去健身房報名飛輪團體教學課，在教練指導下開始規律運動，體重也真的再下降了。

陳劍龍說，其實一開始騎飛輪，他常累到無法完成一堂50分鐘完整的課。直到體重降到90公斤，不只人感覺清爽、外表變更年輕，體力也是愈來愈好，可以一天騎二堂飛輪課，一周運動4到5次，而工作開刀也不用再每2到3小時休息一次。

陳劍龍苦撐了將近一年，現在的體重是72.4公斤、減重成功，甚至比原訂目標78.2公斤來得低許多，全院同事也非常替他開心。另外，他的糖化血色素也降到正常的6%以下，飯前血糖約120mg/dL，減重把他從糖尿病邊緣救了回來。

很多病人好奇問他：「醫師你怎麼瘦這麼多？怎麼減的？」陳劍龍說，他都會強調不可只靠節食，最好是有營養師的專業指導，才能達到正確的飲食控制，久而久之能記住食物熱量值，進而長期自我控制，成功機會才能高。

此外，減重最重要的是心甘情願。陳劍龍說，很多人說「我願意」但心裡沒有願意，使得「明天再減肥」成為拖延藉口。還有重要的一步則是「詔告天下」，最好是身邊親友都知道你再減重，隨時提醒你注意飲食，更能夠成功。

陳劍龍表示，他最後一定會跟病人分享減重好處，甩掉脂肪讓身體更為健康，「只要有一到二位病人被我說動了，也就值得了。」

●退化性膝關節炎小檔案

「退化性膝關節炎」是膝關節軟骨磨損造成的退化性疾病，因走路時少了軟骨及關節液的緩衝及潤滑，容易產生疼痛不適，導致活動度變差及走路變緩慢。

雖然退化性膝關節炎常見於65歲後的老年人，但也有民眾提早於40歲或50歲就退化，常見原因包括有體重過重、過度耗用及運動傷害，或是有類風溼性關節炎、痛風病史及家族史的民眾。

退化性膝關節炎在治療上會先採保守治療，也就是使用止痛藥物，或於關節內注射自體濃縮血小板注射（PRP）或玻尿酸；假如效果不好，且走路十分疼痛，在醫師評估下即可能需要接受人工膝關節置換。

在預防上，可以靠規律的阻力運動來訓練腿部肌肉，由肌肉的支撐力量協助分擔膝關節的壓力，當然控制體重也相當重要，不只能讓膝關節可用更久，還能順便預防其他慢性疾病找上門。

●陳劍龍醫師簡介

1.年齡：54歲

2.出生地：台中市

3.學歷：中國醫藥大學醫學系、國立陽明大學生技醫療經營管理碩士在職專班（就讀中）

4.專長：微創脊椎手術、脊柱外科、各種車禍意外骨折、骨質疏鬆症、關節退化、脫臼、骨外傷、人工關節置換術。

5.興趣：運動

6.現職：羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任