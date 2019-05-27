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退化性膝關節炎除換人工關節 現在有新的選擇保留關節

2019-05-27 13:08聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

退化性膝關節炎一定只能靠置換人工關節來緩解疼痛？針對中重度的單純膝內側軟骨磨損與膝內翻變形，可以考慮利用精準的高位脛骨矯正保膝手術(HTO)來治療膝關節疼痛與改善關節變形，不僅可以完整保留自我天生的關節結構，也有機會恢復原有的負重功能。

一名69歲子右膝疼痛多時，醫師診斷為右膝內翻性退化性關節炎，去年7月至安南醫院骨科尋求方彥博主任醫師進行精準高位脛骨矯正保膝手術(High Tibial Osteotomy,簡稱HTO)，在骨科關節重建團隊積極手術治療後，術後翌日患者即可下床行走，而且得以完全負重，疼痛逐漸緩解。

方彥博指出，近年來，由於脛骨高位矯正手術有3D列印技術導入客製化的手術導引截骨板(Personal Specific Instrument, 簡稱PSI)，使得HTO的手術可以更加精準矯治膝內翻(雙膝內翻俗稱O型腿)，自然而然療效較以往提升許多而且明確。

安南醫院骨科在民國106年10月引進上述創新醫療技術，迄今已有數十位患者受惠，治療過程中依據患者患部X光及電腦斷層掃描之影像進行重建規劃，使得高位脛骨截骨矯正手術更加精準，只要在膝關節內側下方開一個約6公分的傷口，將3D列印製作出的客製化導引板貼在骨表面上，緊接著順著導引板撐開骨頭後置入高強度的鎖定骨板固定矯正後的成果，藉此改變膝關節受重力的角度與方向，宛如輪胎定位重新調校，降低膝關節不對稱的軟骨磨損，即可幫助患者「保膝」。

方彥博表示，HTO讓原本軟骨已經磨耗殆盡的患處得以休養生息，再度生成軟骨，以達到延緩甚至毋須置換人工關節手術的目標。此手術的傷口小，出血少，恢復迅速，而且開完嚴重內翻的患膝，另一側也得以舒緩症狀而獲益。甚至有患者覺得患肢在術後變長了，有長高的感覺。

而安南醫院是大台南地區除了醫學中心外，唯一有骨組織保存庫的醫院，得以在術中以異體骨移植的方式進行矯正處的骨組織填充與支撐，使患者下床行動時，可以完全負重且不需石膏或膝支架輔具進行保護。甚至有患者在術後未滿三個月便至國外旅遊，期間登山健走自如。

右膝內翻性退化性關節炎患者接受精準高位脛骨矯正保膝手術後的術後x光照片。圖／安南...
右膝內翻性退化性關節炎患者接受精準高位脛骨矯正保膝手術後的術後x光照片。圖／安南醫院提供
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台南市立安南醫院骨科主任方彥博（左）與接受精準高位脛骨矯正保膝手術患者。圖／安南...
台南市立安南醫院骨科主任方彥博（左）與接受精準高位脛骨矯正保膝手術患者。圖／安南醫院提供
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右膝內翻性退化性關節炎患者接受精準高位脛骨矯正保膝手術後的術前x光照片。圖／安南...
右膝內翻性退化性關節炎患者接受精準高位脛骨矯正保膝手術後的術前x光照片。圖／安南醫院提供
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手術患者膝關節
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