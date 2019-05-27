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牛流行熱傳疫情 致死率最高飆3成

2019-05-27 14:25聯合晚報 記者彭宣雅／台北報導

多縣市傳出牛流行熱疫情，正確照護下，死亡率低於2%。圖為牧場示意圖。 圖／聯合報...
多縣市傳出牛流行熱疫情，正確照護下，死亡率低於2%。圖為牧場示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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天氣濕悶，從4月底、5月初部分畜牧場傳出稱為「牛隻登革熱」的牛流行熱疫情，雖不會跨物種傳染，疫情嚴重仍會造成牛隻死亡。農委會防檢局日前發出公文，提醒地方各防疫所、養牛場防範牛流行熱。

正確照顧 致死率低於2%

農委會防檢局證實，已有數個直轄市、縣市養牛場陸續傳出牛流行熱疫情。防檢局公文顯示，牛流行熱是牛隻一般性病毒疾病，地球暖化造成暖冬病媒蚊孳生全年幾乎均曾有病例發生。牛流行熱在迅速及正確照護下，死亡率不會超過2%，但環境不良、未即時照護、或照護不佳，死亡率可升高至10%至30%。

病媒蚊今年提早孳生

農委會動物防疫組組長徐榮彬表示，這屬於周期性的傳染病，每隔幾年就流行，雖非甲類傳染病，仍希望各地防治所能通報。他說，牛流行熱類似登革熱，靠著病媒蚊傳播，今年高溫等於沒有冬天，病媒蚊指數高，往年都是5、6月以後才會有，今年確實提早。

徐榮彬表示，通常酪農的飼養環境較潮濕，肉牛環境相對乾燥，但兩者都必須多留意。他說，被病媒蚊叮咬的牛隻會發燒，嚴重時會喘，造成呼吸障礙，疾病可以治療減緩症狀，也有疫苗可以施打，要防止畜牧場疫情擴散，病媒蚊防治、施打疫苗缺一不可。

每3、4年流行一次

芸彰牧場場長張志名表示，牛流行熱每三、四年就會流行一次，特別是下過雨後、病媒蚊指數升高，推估100頭牛有20至40頭發病，1至2頭死亡，他的牧場內已經死了7隻牛，「損失幾乎半台國產車 」。已將近一個月的時間，足不出戶照顧牛群，只能盡可能做病媒蚊防治、施打疫苗、積極治療，待疫情降溫減少損失。

病媒蚊疫情農委會傳染病暖冬
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