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阿里山春茶特等獎出爐 今年整體產量少2成

2019-05-27 12:35聯合報 記者卜敏正╱即時報導

阿里山鄉農會「2019年度阿里山春季高海拔優良茶比賽」成績今天揭曉，青心烏龍組特等獎由「新東興茶業」黃名村奪冠，金萱組特等獎「一品茶業」林藝諺摘金，主辦單位表示，今年受氣候影響，參賽茶點約少2成，但品質都佳。

今年阿里山農會春季優良茶競賽參賽點數，青心烏龍組681點，金萱組353點，合計1034點，總參賽茶葉重量2.2萬台斤，青心烏龍淘汰率約42%，金萱淘汰率約41%，淘汰原因多為茶味出現菁苦澀，少部分為品種不符。

另外，青心烏龍組頭等一獎柳健成（嵩雪坊）、頭等二獎林建村（建村三冠王）、頭等三獎葉進成（禾成茶業）；金萱組頭等一林志霖（瑞泰茶業） 、頭等二陳星伃（ 小椀茶）陳欣怡、頭等三張宏進。

阿里山農會總幹事劉家顯指出，參賽茶樣每點繳茶22台斤，每茶農最多可繳10點參賽，抽檢全數符合國家安全標準，農藥殘留抽檢由阿里山鄉農會及農糧署、嘉義縣政府，行亂數抽樣檢驗。

劉家顯說，農會舉辦優良茶12年來，評鑑成績已成消費者採購標的，也受到茶農重視，尤其農藥檢測不符規定標準者，不僅取消比賽資格，所繳茶樣全數銷毀，對茶農打擊大、地方評價也差，也讓所有參賽者更重視茶葉品質。

阿里山鄉農會「2019年度阿里山春季高海拔優良茶比賽」，經過評審嚴格品評，成績今...
阿里山鄉農會「2019年度阿里山春季高海拔優良茶比賽」，經過評審嚴格品評，成績今天揭曉。記者卜敏正／攝影
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阿里山鄉農會「2019年度阿里山春季高海拔優良茶比賽」，經過評審嚴格品評，成績今...
阿里山鄉農會「2019年度阿里山春季高海拔優良茶比賽」，經過評審嚴格品評，成績今天揭曉。記者卜敏正／攝影
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阿里山鄉農會「2019年度阿里山春季高海拔優良茶比賽」，經過評審嚴格品評，成績今天揭曉。記者卜敏正／攝影
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