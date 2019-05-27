潮濕悶 如何避免狗狗臭又癢？

2019-05-27 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



雪納瑞LULU似乎對自己的前腳掌情有獨鍾，經常用舌頭舔著，但舔著舔著，毛越來越少，露出紅紅的肉，上頭依稀可見皮屑。最近天氣溼熱，LULU舔得更起勁，有時還用力抓咬自己的背部，或粗暴甩著耳朵，原本狗味就不算輕，現在更是有一股怪味道。

飼主見情況不對，帶牠至動物醫院就醫，得知病菌培養結果為感染酵母菌時，脫口問了一個笨問題「奇怪，最近又沒有讓牠喝優酪乳、養樂多，怎麼會感染酵母菌？」

兩種菌 讓皮膚發癢體味重

美國寵物食品協會顧問獸醫師、曼哈頓醫院院長譚大倫指出，最近天氣變化多端，原本陽光熱曬，沒多久卻下大雨，濕氣偏高，因皮膚過敏、發炎紅腫的毛小孩就醫比率明顯增加。譚大倫說，環境潮濕容易孳生細菌、真菌，不光只是人類容易罹患濕疹、香港腳等皮膚病，貓狗寵物也可能產生皮膚病，其中以感染酵母菌最為常見。

酵母菌是黴菌的一種，也是造成狗貓過敏的主因，這跟發酵飲品一點關係都沒有。感染後症狀為皮膚發癢、發紅、起疹子，因為癢到受不了，經常抓咬至皮膚破皮，甚至滲出血絲，此時，又更容易感染病菌。

雨天外出 一定要擦乾

如何避免毛小孩皮膚感染？譚大倫提醒飼主，居家環境應該保持乾淨，使用除濕機、空氣清淨機。避免讓毛小孩毛髮潮濕，洗澡後或是雨天外出，均需將身體擦乾。

值得注意的是，部分狗狗有著嚴重潔癖，非得在戶外，才能大小便，這也讓飼主倍感壓力，一旦下雨，就必須撐著傘溜狗。譚大倫建議，如果家裡毛小孩這麼有原則、個性，建議購買狗雨鞋、狗雨衣，以免腳踩污水，感染鉤端螺旋體，導致肝腎衰竭。

水分充足 少量多餐 避免脫水拉肚子

另外，儘管天氣潮濕悶熱，也要留意寵物飲水量是否充足，若出現脫水症狀如雙眼凹陷和食慾不振，飼主則應盡速送醫。天氣濕熱也會導致沒吃完的寵物食品容易敗壞，吃了之後，毛小孩就會嘔吐、拉肚子、精神不振。寵物精神或食慾不振時，飼主可在食物中加入罐頭食品或稍微加熱，讓食物接近寵物體溫（約攝氏37度）以增添香氣和刺激食慾。若上述症狀在幾天後未改善，就需與獸醫師討論是否需要調整食物。譚大倫提醒飼主，採取少量多餐，不要一次準備太多飼料，以免狗貓沒吃完，沒多久就變質腐壞。

由於寵物飼料多含有大量蛋白質和脂肪，一遇潮濕容易變質，譚大倫強調，飼料無論是否開封，都應存放於乾燥且通風的環境，一旦開封，應存放於密封桶或罐子，減少與空氣的接觸，也可放一點乾燥劑，以維持新鮮度。

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