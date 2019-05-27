端午吃出健康 北市聯合醫院設計「彩虹健康豆腐粽」

2019-05-27 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



下周就是端午節了，針對多數粽子高油鹽，熱量也高，北市聯合醫院營養師因此改良傳統粽子，設計以豆腐、馬鈴薯取代糯米的「彩虹健康豆腐粽」，還有咖哩、紅麴、相思三種口味，熱量約是傳統肉粽500大卡的一半，降低油鹽則靠多變的天然顏色及辛香料刺激食慾。

營養師楊于瑩說，「彩虹健康豆腐粽」共設計咖哩、紅麴、相思三種口味，外皮主要以在來米粉、玉米粉、去皮馬鈴薯、板豆腐等材料製成，再添加紅麴或咖哩調色調味；紅麴與咖哩口味為鹹粽，內餡採用瘦絞肉、乾香菇、紅蔥頭、蝦米、醬油；而相思則為甜粽，內餡由紅豆、砂糖、奶油製成。

針對市售傳統肉粽，楊于瑩指出，每顆傳統肉粽約250公克、500大卡以上，大約成年人一餐的熱量，一般肉粽已可取代部分正餐並搭配蔬果食用，若有三高問題的民眾則需注意控制食用量。

楊于瑩表示，要吃得健康，因傳統粽子本身就有鹹度，建議減少額外沾醬；若自行包粽子，肉品可用低脂豬里肌肉或豆製品取代高脂五花肉來降低油脂量；其他食材則可選用高纖、富含維生素與礦物質的全穀雜糧類，如山藥、糙米、燕麥等取代部分糯米，內餡還可增加牛蒡、香菇、筍子等蔬菜，增加纖維攝取。