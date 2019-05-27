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宜蘭淪陷紅火蟻疫區 今以洋芋片誘毒蟻出穴灌藥撲殺

2019-05-27 11:57聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭淪陷成為紅火蟻疫區，今天以洋芋片誘毒蟻出穴，再灌藥撲殺。記者戴永華/攝影
宜蘭淪陷成為紅火蟻疫區，今天以洋芋片誘毒蟻出穴，再灌藥撲殺。記者戴永華/攝影
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紅火蟻入侵，使宜蘭再度成為疫區，科學園區周邊驚見至少17個毒蟻丘。宜蘭縣政府鎖定4公頃多防疫區，今上午會同國家紅火蟻防治中心以洋芋片引誘紅火蟻，進行灌藥撲殺；由於被毒蟻咬到會造成皮膚紅腫與潰爛，嚴重可能過敏休克，縣府呼籲民眾不要靠近並破壞蟻丘，以免擴散更難防範。

宜蘭原本非紅火蟻疫區，最近有民眾在科學園區周邊花海發現紅火蟻現蹤，密密麻麻爬出蟻丘，非常嚇人。縣府表示，紅火蟻丘的巢穴深度可達20公尺，防範不易，研判這次疫情在地底下的毒蟻巢穴應該非常大，花海區常有人拍照，科學園區管理中心已在花海四周張貼公告提醒「有紅火蟻出沒，請勿靠近」。

國家紅火蟻防治中心今天上午到宜蘭會同縣動植物防疫所進行灌藥撲殺，防疫所表示，初步發現17個蟻丘，是否更多尚待監測，蟻丘如果被破壞，恐怕造成蟻后帶著螞蟻另外築巢，請民眾千萬不要去破壞；由於毒蟻愛吃芋片，他們以50公尺放置洋芋片引誘螞蟻出來，不但便於監控蟻穴，而且也利於撲滅。

防疫人員除了放洋芋片，以藥物灌入每個蟻穴，最近會再灑放誘餌，引誘螞蟻帶誘餌回去給蟻后吃，滅絕根源。

防疫所表示，科學園區的硬體工程與植栽對於外來土方的需求非常多，紅火蟻有可能從北部地區外縣市被運進來，造成科學園區延擴散，他們接下來採取每二周監測一次，每月撲藥，預計半年後再全面調查是否根絕。

宜蘭淪陷成為紅火蟻疫區，今天以洋芋片誘毒蟻出穴，再灌藥撲殺。記者戴永華/攝影
宜蘭淪陷成為紅火蟻疫區，今天以洋芋片誘毒蟻出穴，再灌藥撲殺。記者戴永華/攝影
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