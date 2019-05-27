親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

民進黨初選難產 選出令人信服的候選人才是重點

尷尬！ 議員抓包報告沒天母 柯文哲啞口無言

買車更安心 汽車碰撞強度測試分級兩年後上路

2019-05-27 11:48聯合報 記者曹悅華╱即時報導

現在新車上市前都有做碰撞測試，但不像國外有公開資訊、做分級，立委提案要求交通部應該讓消費者知道使用性能的差異。交通部表示預計兩年後推出，並將審驗結果公告於官網，但第一年先就銷量高的車子做檢測，並非所有車型。

立法院交通委員會今處理公路法部分條文修正草案，立委徐委員永明等人提案，要求主管機關應公布受審驗車型之安全檢驗結果，並應於交部官方網站公告，且應參考國外NCAP制度，就審驗之結果實施分級制度。

徐永明說，碰撞法規僅為最低安全標準，事實上無法使民眾區別車輛安全性之優劣程度；且碰撞測試車輛是由廠商委碰撞測試機構提出報告，再交車輛型式安全審驗。他說，除非廠商自行公開測試資料，一般民眾僅能獲知此該車型是否通過碰撞測試，無從得知該車碰撞成績與相關細節。

徐永明表示，國外許多國家除了依法要求車輛上市前要經碰撞測試合格，還另外支持民間成立獨立機構，推動「新車評價計畫」（New Car Assessment Program：NCAP）制度，另以更嚴格標準，對已上市車輛做碰撞測試，將複雜的車輛安全性能指標，轉化成消費者淺顯易懂之評價星等，提供消費大眾於市面上購車時的參考依據。

交通部表示，我國車輛安全審驗制度與先進國家歐盟、日本等相同，導入聯合國UN／ECE車輛安全法規，確保國內製造或國外進口車輛上市前的安全性能均符合規定。

交通部說，已報行政院核定，推動建置台灣新車安全評等計畫（T-NCAP），對於挑選受測之新車實施安全評等並將結果分級揭露，提供消費者參考。

交通部路政司說明具體做法，先參考歐盟T-NCAP評價項目分為被動安全八項、主動安全四項；主動指可以控制項目，被動則是最後保護，皆是為了防止事故發生的機制。不過因為國內做這些檢測要建廠房、買設備，預計兩年後上路。

圖為車輛研究測試中心的實車碰撞測試。本報資料照片
圖為車輛研究測試中心的實車碰撞測試。本報資料照片
分享

徐永明歐盟行政院
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

6月1日起 影響你我荷包的新措施看這

2019-05-27 10:34

搭機、搭車旅客提早出門 萬安演習下午1點半北部實施

2019-05-27 08:08

鋒面接近 周二起全台有雨

2019-05-27 00:50

境外移入登革熱 高市23例冠全國

2019-05-26 22:51

梅雨季第四道鋒面靠近 明後兩天全台有雨

2019-05-27 09:42

別為了討好而改變！迪士尼史上最成功的真人動畫電影《阿拉丁》

2019-05-27 10:00

端午吃出健康 北市聯合醫院設計「彩虹健康豆腐粽」

2019-05-27 12:08

影／加油站員工跪地刷馬桶 網感動：老闆快加薪！

2019-05-27 12:00

北市抽驗79件茶產品 過半有農藥殘留、2件不合格

2019-05-27 11:37

雨後悶熱病媒蚊指數升 「牛隻登革熱」蠢動

2019-05-27 11:26

賀寶芙暖心做公益！捐款660萬元予「安得烈食物銀行」關注偏鄉孩童營養狀況

2019-05-27 11:12

台中北上提前發車以利通勤 台灣高鐵7月起增開18班次

2019-05-27 11:10

迴響／20年後50萬人恐因3C失明 議員：禁止帶手機到校

2019-05-27 11:09

27家遊覽車連續4年丙等 立委要求交部命其停止停業

2019-05-27 11:07

立委建議大型車裝視野輔助器降牌照稅 交通部說會考慮

2019-05-27 10:56

馬拉灣水上樂園有人體龍舟賽 端午節第2人只要55元

2019-05-27 10:30

暑假出國撿便宜 酷航限時促銷1,688元起

2019-05-27 10:27

台灣高鐵7月起增開18班次 每周提供1,015班列車

2019-05-27 10:22

萬安42號演習下午舉行 桃機呼籲搭機旅客提早出門

2019-05-27 09:49

台北捷運與國光客運聯票 6月1日首度發行

2019-05-27 09:49

5G導入手術、復健 智慧醫療不是空談

2019-05-27 09:38

願景／廖文華教孩子：手機是用來工作的 不是娛樂工具

2019-05-27 08:16

願景／兒童滑手機 醫師建議聯絡簿記錄使用時間為警惕

2019-05-27 08:14

「吃黑補黑」救白髮？ 中醫建議根莖類、深色蔬菜

2019-05-27 08:10

吳德榮：今大氣不穩 明晨鋒面到天氣將劇變

2019-05-27 07:58

願景／近視是病 監察委員建議對廠商開徵3C健康捐

2019-05-27 07:46

台彩端午加碼5億元 「路過」投注站領肉粽

2019-05-27 05:00

健康你我他／一扇在手 暑氣全趕走

2019-05-27 00:23

6成自殺憾事 輕生前7天曾就醫

2019-05-27 00:19

健康名人堂／重大醫療決定 務必尋求第二意見

2019-05-27 00:12

生活美學／關於出去吃飯這件事

2019-05-26 23:48

優質系／視覺設計師方序中 敢於讓人跌破眼鏡

2019-05-26 23:40

醫病天地／爺奶手麻腳麻… 糖尿病惹的禍

2019-05-26 23:37

生死接線員：我願器捐 但須尊重父母

2019-05-26 23:33

醫病天地／常盯著螢幕看 別忘看遠休息

2019-05-26 23:19

生活美學／石雕藝術家和泉正敏 把自然帶進建築

2019-05-26 23:06

懂得「示弱」才是大智慧！向3種人多微笑可成就氣度

2019-05-26 22:14

願景／孩子還在滑手機？3C世代20年後50萬人失明

2019-05-26 22:03

願景／醫：3C像薩諾斯 復仇者聯盟合作才能打倒魔王

2019-05-26 22:02
看更多

熱門文章

搭機、搭車旅客提早出門 萬安演習下午1點半北部實施

2019-05-27 08:08

鋒面來襲明後天有雨！未來一周天氣看這裡

2019-05-26 21:18

願景／孩子還在滑手機？3C世代20年後50萬人失明

2019-05-26 22:03

台彩端午加碼5億元 「路過」投注站領肉粽

2019-05-27 05:00

6月1日起 影響你我荷包的新措施看這

2019-05-27 10:34

發燒與肺癌的距離 比你想的還要近

2019-05-26 13:07

萬安42號防空演習明起登場 注意手機會有這項訊息

2019-05-26 13:10

鋒面接近 周二起全台有雨

2019-05-27 00:50

懂得「示弱」才是大智慧！向3種人多微笑可成就氣度

2019-05-26 22:14

「吃黑補黑」救白髮？ 中醫建議根莖類、深色蔬菜

2019-05-27 08:10

每日星座運勢／水瓶多注意人際關係 事業旺貴人助

2019-05-27 00:00

吳德榮：今大氣不穩 明晨鋒面到天氣將劇變

2019-05-27 07:58

黑冠麻鷺都會扎根 生態隱憂？

2019-05-26 23:59

健康相談室／保健食品成分 看得一頭霧水

2019-05-26 13:15

梅雨季第四道鋒面靠近 明後兩天全台有雨

2019-05-27 09:42

WHO更新報告 稱跨性別者不屬疾病

2019-05-26 15:47

德安飛機疑油壓出狀況 旅客沿跑道漫步400公尺進航站

2019-05-26 12:31

醫用含粉手套 2021年起禁止輸入製造

2019-05-26 14:18

願景／廖文華教孩子：手機是用來工作的 不是娛樂工具

2019-05-27 08:16

減重很簡單 學者：提醒每天量體重

2019-05-26 17:46

媽媽怨同性戀到處跑看了不舒服 兒秒嗆2句話堵嘴

2019-05-27 11:32

自帶「仙女濾鏡」 艾兒芬妮、瑪格羅比美翻香奈兒坎城晚宴

2019-05-26 14:56

別為了討好而改變！迪士尼史上最成功的真人動畫電影《阿拉丁》

2019-05-27 10:00

唐綺陽星座運勢週報：處女有桃花運 白羊職場名聲招財源

2019-05-27 07:31

男嗆孕妻拿1萬家用不知足 網友全怒：沒資格有家庭

2019-05-27 11:17

晚期攝護腺癌別絕望！先看格里森分數有機會延長存活期

2019-05-26 16:28

萬安演習下午登場 府院提醒國人接到警報勿驚慌

2019-05-27 09:23

【心情點滴】陳怡如／藝不壓身

2019-05-27 06:00

【為父心情】楊一心／女兒生日有感

2019-05-27 06:00

【生活的風景】愉凡／活出燦爛生命力

2019-05-27 06:00

學者：刻意驅離特定物種 反可能造成生態失衡

2019-05-27 00:11

大家都在穿！連身泳裝復古性感 加點音樂元素更有型

2019-05-26 16:19

「她的私生活」金材昱裝酷耍帥 造型就靠TAG Heuer表

2019-05-26 14:42

願景／不給平板就搗蛋！沉迷3C心理發展至少有3隱憂

2019-05-26 22:02

新加坡航空推線上夏季旅展 玩澳洲來回含稅2萬有找、新加坡9千有找

2019-05-26 14:44

願景／醫：3C像薩諾斯 復仇者聯盟合作才能打倒魔王

2019-05-26 22:02

願景／孩子一直滑 3C保母讓家長挫折又罪惡

2019-05-26 22:02

願景／兒童滑手機 醫師建議聯絡簿記錄使用時間為警惕

2019-05-27 08:14

夜鷹、白翅八哥也入侵都市

2019-05-27 00:23

迴響／20年後50萬人恐因3C失明 議員：禁止帶手機到校

2019-05-27 11:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top