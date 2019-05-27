買車更安心 汽車碰撞強度測試分級兩年後上路

2019-05-27 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



現在新車上市前都有做碰撞測試，但不像國外有公開資訊、做分級，立委提案要求交通部應該讓消費者知道使用性能的差異。交通部表示預計兩年後推出，並將審驗結果公告於官網，但第一年先就銷量高的車子做檢測，並非所有車型。

立法院交通委員會今處理公路法部分條文修正草案，立委徐委員永明等人提案，要求主管機關應公布受審驗車型之安全檢驗結果，並應於交部官方網站公告，且應參考國外NCAP制度，就審驗之結果實施分級制度。

徐永明說，碰撞法規僅為最低安全標準，事實上無法使民眾區別車輛安全性之優劣程度；且碰撞測試車輛是由廠商委碰撞測試機構提出報告，再交車輛型式安全審驗。他說，除非廠商自行公開測試資料，一般民眾僅能獲知此該車型是否通過碰撞測試，無從得知該車碰撞成績與相關細節。

徐永明表示，國外許多國家除了依法要求車輛上市前要經碰撞測試合格，還另外支持民間成立獨立機構，推動「新車評價計畫」（New Car Assessment Program：NCAP）制度，另以更嚴格標準，對已上市車輛做碰撞測試，將複雜的車輛安全性能指標，轉化成消費者淺顯易懂之評價星等，提供消費大眾於市面上購車時的參考依據。

交通部表示，我國車輛安全審驗制度與先進國家歐盟、日本等相同，導入聯合國UN／ECE車輛安全法規，確保國內製造或國外進口車輛上市前的安全性能均符合規定。

交通部說，已報行政院核定，推動建置台灣新車安全評等計畫（T-NCAP），對於挑選受測之新車實施安全評等並將結果分級揭露，提供消費者參考。