北市抽驗79件茶產品 過半有農藥殘留、2件不合格

2019-05-27 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市衛生局上個月於市面上抽驗79件茶產品農藥殘留情況，今天公布抽驗結果，發現有1件烏龍茶、1件紅玫瑰茶分別含有不得檢出的殺草劑、殺蟲劑。圖／衛生局提供 分享 facebook

冰涼茶飲是不少民眾夏日消暑解渴的首選，北市衛生局上個月於市面上抽驗79件茶產品農藥殘留情況，今天公布抽驗結果，發現有1件烏龍茶、1件紅玫瑰茶分別含有不得檢出的殺草劑、殺蟲劑，紅玫瑰茶還有1項殺蟲劑超標；衛生局現已令台北業者停售下架，2項茶品則分別移請南投、高雄衛生局調查供應商。

衛生局4月前往超市、賣場、茶行、飲料店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，抽驗茶葉69件、菊花茶4件及玫瑰花茶4件、青草茶單一原料2件，共79件茶產品；其中有46件檢出殘留農藥，但當中44件檢出量尚在「農藥殘留容許量標準」限量範圍內，符合規定，超標不合格則有2件。

不合格產品中，1件來自南投的「烏龍茶」含有不得檢出的殺草劑「Ametryn 草殺淨」0.07ppm；1件來自高雄的「紅玫瑰茶」則含有依規定不得驗出的殺蟲劑「Methomyl 納乃得」0.06ppm，還有殺蟲劑「Cyhalothrin 賽洛寧」0.12ppm超標，是標準上限的2.4倍。

衛生局參議王明理說，殘留藥劑都是農委會公告合法登記農藥，但2件產品殘留量卻都超過安全容許量標準，因此依「食品安全衛生管理法」已要求台北販售商及進貨端業者立即下架，並移請所轄縣市衛生局進行查辦。

王明理說，依「食安法」，茶葉及花草茶等產品殘留農藥含量超過安全容許量，不得製造、販賣、輸入、輸出、公開陳列，違者可處6萬元到2億元罰鍰，業者也應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，否則可再依同法開罰3萬元到300萬元。

王明理也提醒，一般泡茶時，若使用攝氏80度以上熱水先沖洗，可破壞農藥化學結構，除去約8成的殘留農藥，降低對人體的危害。

販售不合格烏龍茶的茶行業者表示已依規定下架，但當初農藥快篩烏龍茶是合格的，契作茶農並未使用殺草劑，殺草劑是隔壁栽種鳳梨的農地施用才影響茶園，希望中央與地方政府能設法解決，「不得檢出的殺草劑不該容許販售、使用在農地」。至於引進不合格紅玫瑰茶的業者則稱內部還要開會討論才對外回應。