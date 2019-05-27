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全額補助大型車安裝行車視野輔助器　交通部：有困難

2019-05-27 11:24聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

交通部次長黃玉霖上午出席立法院交通委員會處理公路法部分條文修正草案，對於立委建議大型車安裝行車視野輔助器可降牌照稅一事，黃玉霖表示最近有推補助方案，年底前還沒有裝的的都列為補助對象，至於全面性補助後是否再降低牌照稅會考慮，而對於能否全額補助安裝行車視野輔助器，公路總局局長陳彥伯表示有困難。

對於能否全額補助安裝行車視野輔助器，公路總局局長陳彥伯（右）表示有困難。記者黃義...
對於能否全額補助安裝行車視野輔助器，公路總局局長陳彥伯（右）表示有困難。記者黃義書／攝影
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