賀寶芙暖心做公益！捐款660萬元予「安得烈食物銀行」關注偏鄉孩童營養狀況

2019-05-27 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



美商「賀寶芙/ Herbalife Nutrition」秉持讓世界更健康、更快樂理念，多年來透過賀寶芙慈善基金會贊助賀寶芙之家關懷偏鄉兒童，今年擴大援助範圍，不僅捐贈安得烈食物銀行660萬元,更送出食物箱6600箱，解決弱勢孩童飢餓、營養不良等問題。5月26日於永和綠光河岸公園舉辦「為營養而跑」公益路跑活動及捐贈儀式，號招大家「您給力，我們一起給愛」，為改善台灣兒童飢餓、營養問題盡一份心力。

依據行政院衛福部資料，全台低、中低收入戶超過63萬，其中弱勢兒少人數近23萬，台灣弱勢兒童有近3成無法固定吃早餐，飢餓情形容易影響孩童發育與學習狀況。賀寶芙台灣分公司總經理陳昭良分享，賀寶芙之家持續透過學校管道幫助花蓮富源國小、高雄杉林國小偏鄉兒童，更與學校合作成立「賀寶芙健康屋」、「賀寶芙幸福廚房」，藉由營養課程與餐點實做，加強營養、健康知識，在2014~2016年期間，杉林國小體適能成績名列高雄前8名，富源國小在2016、2017年連續獲得花蓮健康促進績優學校第一名佳績，顯見偏鄉學童營養改善狀況有明顯進步。

賀寶芙之家今年捐助安得烈食物銀行「膳糧食物箱」，內含主食（米、麵）、副食（料理包、肉鬆）、即食品（保久乳、營養口糧）等，提供3~15歲孩童使用。美商賀寶芙北亞區副總裁蔡孟紅表示，賀寶芙關懷兒童營養，鼓勵獨立健康事業會員參與公益慈善活動，讓每個孩子都有健康成長的機會。目前全球130多所賀寶芙之家遍佈50個國家，為近10萬名弱勢兒童提供營養援助。安得烈慈善協會推動「食物銀行計畫」，將方便食用、常溫可保存食物及物資組成客製化4類「食物箱」，援助0~15歲弱勢家庭兒少，每月受惠人數達5577人。