台中北上提前發車以利通勤 台灣高鐵7月起增開18班次

2019-05-27 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台灣高鐵公司為因應旅運量持續成長，經檢視旅客需求及列車運用狀況後，規畫自7月1日（一）起，每周增開18班次列車，每周提供1015班列車，另晨間通勤時段台中北上提前發車，行程規畫更便利。

高鐵說，7月起每週增開18班次列車（南下九班、北上九班），每週提供1015班次列車的旅運服務，同時，配合本次增班，部分晨間時段北上區間列車也將自7月1日起調整發車及停靠時刻；旅客自6月4日（二）凌晨零時起，即可依照新班表購買7月1日開行之各車次車票，後續將依發車前28日之售票規定，逐日開放7月1日以後各車次購票，歡迎旅客多加利用。

高鐵說，本次增班規畫係依據長期觀察旅客需求，相關規畫說明如下：

一、平日之通勤及商務需求：針對周一至周五通勤及商務旅運需求較高的時段，加開八班次列車（南下五班、北上三班），以加強服務平日南來北往的旅客。

二、 周末假期出遊及返鄉旅客：依據近期運量分析，自周四下午開始，旅客即有提前出遊或返鄉之旅運需求，故本次增班特別規畫自周四下午起至週日期間，加開十班次列車（南下四班、北上六班）。分別為周四下午增加兩班次，周五增加三班次、周六增加兩班次以及周日增加三班次，以加強服務旅客安排周末假期及提前返鄉的需求。

同時，為使商務洽公或是前往機場出國的旅客，時間規畫更具彈性，自7月1日起，包括北上502、1504、1508、1510等4班次列車，也將調整發車及停靠各站時刻，各站發車時間將分別提前五至20分鐘。調整後，台中以北旅客搭乘首班502車次北上列車，最早可於7時9分抵達台北，更可於6時47分抵達桃園，較原時刻表大幅提前20分鐘抵達目的地。敬請台中、苗栗、新竹及桃園等站利用上述班次的旅客，特別留意上述各車次發車及停靠時間的變動。