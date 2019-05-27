迴響／20年後50萬人恐因3C失明 議員：禁止帶手機到校

2019-05-27 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



本報今天專題報導「3C世代手機成癮、20年後50萬人恐失明」，嘉義市議員張秀華今天在議會質詢時說，聯合報的報導點出幼童滑手機的嚴重性，嘉義市府應該因應這問題，逐步推動禁止學童帶手機到學校，並追蹤學童的視力矯正進度。

張秀華說，根據報導，國人每天使用手機時間為9.4小時，也就是說扣除睡覺，人生一半清醒的時間都盯著電子螢幕。有些家長為了讓孩子靜下來，就給不到6歲的幼童滑手機，國人視力衰退日益嚴重，未來「滑手機失明」可能是繼「少子化」後出現的國安問題。

張質疑，嘉義市府的視力篩檢是雙頭馬車，教育處負責宣導視力篩檢，衛生局負責篩檢，但兩個局處沒有整合的狀況下，學童的視力矯正沒有追蹤，但是12歲以下的學童矯正機率很高，市府應該要整合、追蹤矯正進度。

張說，另外，教育處應該全面禁止學生帶手機到校，也許現在校內有規範，但有些學生下課、午休都在玩手機遊戲，家長可能反映希望可以隨時聯繫學子，但過去沒手機的時代，家長可以透過學校聯繫，並未影響，教育處可以先以問卷方式，讓家長明白長期玩手機的嚴重性，再逐步禁止。

教育處長葉國樑說，目前並無禁止學生帶手機到校，但學校都各有規定，例如，有些學校採取統一保管，下課才發還，有些學校則禁止學生上課使用手機，未來是否全面禁止帶手機，會再研議。