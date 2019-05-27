27家遊覽車連續4年丙等 立委要求交部命其停止停業

2019-05-27 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



立法院交通委員會今處理公路法部分條文修正草案，立委要求遊覽車車齡納管、及評鑑名列丙、丁等若無改善者得停止其部分營業、廢止其汽車運輸業營業執照等，交部態度保留。

立委李鴻鈞說，蝶戀花事故當初造成33死，引起社會關注，現行遊覽車評鑑機制分為優、甲、乙、丙、丁等五等，交部對於丙等及丁等，沒有建立淘汰機制讓業者改進，他質疑過了兩年還在談修法太慢了，要加速。

立委吳志揚說，蝶戀花死傷嚴重，應該要避免車齡過高的車子。他要求車子要定期回廠，修復保養，如果到了保養時間，行車里程數還很少的話，就不用強制換，要交通部訂定完整審查機制。

立委葉宜津則質疑，據統計連續兩期（四到六年）丙等以下有遊覽車有27家，交通部到底做了甚麼處理，是否讓連續兩年丙等以下遊覽車停業。

交通部次長黃玉霖說，105年到現在廢了四家運輸業執照、五家停業，其他等第不佳的遊覽車鑿被列為風險況管公司。

針對吳志揚提案修正第40條之1，增訂有關公路汽車客運業、市區汽車客運業及遊覽車客運業使用車輛之車齡限制、行駛里程數標準及保養紀錄認定標準授權相關子法訂定。交通部說，現行車輛管理相關規定，並無使用車輛之車齡限制，因車齡並非影響行車安全唯一因素，還與車輛平時保養維修、使用頻率、駕駛人之人為操作及交通規則之遵守有關。

交通部說，現行道路交通安全規則對營業用車輛，已有較嚴格之維修保養要求及使用限制，以確保落實平時保養維修，維持正常車況，建議再審慎評估。

另針對李委員鴻鈞提案修正第47條增訂遊覽車評鑑名列丙、丁等時，應要求限期改善，若無改善者得停止其部分營業、廢止其汽車運輸業營業執照。交通部表示，歷次遊覽車評鑑辦理完成後，均對外公告並函相關單位宣導及參考運用，同時由公路總局各區監理所對於列有缺失改善建議之業者，加強公司稽核輔導，以落實行車安全維護。

交通部說，公路總局已於106年5月修正「遊覽車客運業安全考核作業要點」，對於遊覽車評鑑丙、丁等業者加密考核作業頻率，針對考核結果查有缺失者，除依公路法第77條等規定處置外，若涉有應依公路法第47條規定限期改善未果者，則停止其部分營業，並續依規定查處。

公路總局補充，遊覽車被評為丙、丁等，不代表就是不合格，而是品質相較於優、甲、乙等略差些，主要影響為在取得生意上就會受限，像是觀光局就有規範遊覽車業者評鑑須達乙等以上，才能接待團體客，跟退場機制不同。

公路總局說，等第差不等於就是不合格或是違規，退場機制才是針對違規不合格的地方開罰，要求限期改善。目前被評為丙等以下的遊覽車業者，具體做法是加強稽查，丙等每兩個月一次，丁等則是每1個月一次。