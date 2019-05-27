立委建議大型車裝視野輔助器降牌照稅 交通部說會考慮

2019-05-27 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



立法院交通委員會今處理公路法部分條文修正草案，立委葉宜津在質詢時建議，大型車安裝行車視野輔助器可降牌照稅，交通部表示會考慮，一個月後報告。

葉宜津說，大客車、工程車安裝行車視野輔助器，交部除了給予補助，要增加更多誘因，建議可降低其牌照稅、燃料稅。因為如果有做安全改善，賦稅上減少，因減少一場車禍能降低社會成本。

交通部次長黃玉霖說，最近有推補助方案，年底前還沒有裝的的都列為補助對象；至於全面性補助後是否再降低牌照稅等，增加安裝誘因，黃玉霖說會考慮。

立委鄭寶清則問交通部，能否全額補助安裝行車視野輔助器，公路總局局長陳彥伯說有困難。

有關賴委員瑞隆、徐委員永明、林委員俊憲等3案提案修正第63條，大型車輛均應強制安裝行車視野輔助系統，交通部說，為降低大型車輛因轉彎視野死角問題致生交通事故，依行政院核定本部辦理「大型車輛裝設車輛安全設備推動計畫」，以強制與鼓勵併行方式要求大型車裝設行車視野輔助系統等安全設備。