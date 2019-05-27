兩岸關係指標 陸生來台報碩博班招生達成率9年新高

2019-05-27 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



108學年度陸生來台就讀碩博士班正式分發榜單今天放榜，有71校共錄取1440名，招生達成率為96%，寫下開放招收陸生以來9年新高。陸生聯招會統計，今年錄取最多陸生的學校仍為台大共錄取162人。

陸生來台人數一直是重要的兩岸關係指標，今年碩博班共2483人報名，比去年多了671人。今年在台就讀學士班（包括二年制學士班）的大陸籍畢業生約2217人，約三成七830人報名碩士班，560人獲錄取。

主辦學校南台科技大學校長盧燈茂表示，學士班應屆畢業的陸生人數明年起雖逐年遞減，但持大陸地區本科學歷的報名人數持續增加，因此預估碩士班報名人數仍將持續增加。

陸生聯招會表示，陸生來台就讀碩博士班錄取較去年增加115名，96%招生達成率高於去年的88%。台大錄取人數最多，其次依序為政治大學140人、輔仁大學105人、清華大學96人、成功大學77人、交通大學70人、台灣科技大學60人、台灣師範大學56人、中央大學42人、世新大學38人。畢業自福建師範大學最多有62人，接下來是福州大學58人、銘傳大學53人等。