以老街鐵窗花為靈感設計文創品 弘光科大學生獲獎肯定

2019-05-27 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



弘光科技大學文化創意產業系學生作品「築跡」，參加文化部文化資產局「A+創意季」設計競賽，在162件作品中脫穎而出，獲得文資類特別獎。作品由3位大四學生設計，他們走訪老街從鐵窗花為靈感，製作出圖鑑、商家立牌、導覽小冊等文創商品。

文創系主任涂卉表示，A+創意季今年滿10年，主辦單位邀請全台23校43系學生展出，這次總共有1530件作品報名，數量歷年最多，最後162件入圍，經36位國內外專業評審討論後，該系上大四學生作品「築跡」由她及業界協同教師賴可謙共同指導，拿下文資類特別獎，該組3位學生走訪梧棲老街，透過與商家及民眾的交談，再把蒐集來的各種建材元素，用繪圖軟體還原到最原始的樣貌，開發出具有在地文化底蘊的文創商品。

設計「築跡」的學生曹雅姿表示，她和同學一起走訪梧棲老街時，發現這裡不像三峽、大溪等地老街熱鬧，假日沒有觀光人潮，雖是一般的住宅區，卻能讓他們細看出當地特色，老屋很多，走訪數十次後，決定從鐵窗花著手，挖掘老房子背後的故事，花了一年半的時間，蒐集各種建築元素，再進行繪圖、設計。