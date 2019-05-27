6月1日起 影響你我荷包的新措施看這

2019-05-27 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



新北市敬老卡六月起可用來搭乘北捷，不只是優惠半價。本報資料照片 分享 facebook

6月1日起全國、地方有多項新的措施上路，有敬老卡、租屋負擔電費上限等可讓您節省一筆開支，也有駕訓班收費調漲、科技執法等可能讓荷包失血。

新北市敬老卡點數可搭北捷

不只公車，新北市65歲以上長者可以扣每月480點的敬老卡點數搭乘台北捷運，全市近54萬長者受惠。

報名駕訓班學費統一調高為1萬至1萬3500元

交通部民國95年核定駕訓班學費上下限為8000元至1萬3000元，北高因物價較高，上限比其他縣市多500元，台北市下限為9000元。新核定統一調高，漲幅二成五，初估每年影響廿多萬名考生。6月開始報名的駕訓班適用，已報名民眾不受影響。

桃園市科技執法測噪音

桃園市6月起試辦噪音偵測照相系統科技執法，如同測速照相系統，只要車輛經過，超過噪音計設定的分貝值就會觸動相機拍照，同步記錄車輛所產生的分貝數。稽查人員會進一步辨識是否為改裝車才通知車主受檢，若車主逾期未到檢或到檢後仍不合規定，將依噪音管制法視超過分貝數開罰1800到3600元。

原住民公費肝炎篩檢年齡下修至40歲

衛生福利部國民健康署為配合國家消除C肝政策，自6月1日起調整成人預防保健服務具原住民身分民眾B、C型肝炎篩檢年齡，從45歲到60歲，下修為40歲至60歲終身一次。

「惡房東」條款上路

包租定型化契約和轉租定型化契約將正式實施，明確規定押金最高不得超過2個月租金；房客負擔的電費不得超過台電夏季用電量最高級距的每度電費金額。另明訂不得約定房客不得申報租賃費用支出、遷入戶籍、稅費負擔之轉嫁等條款，若房東違反規定，最高可以處30萬元罰鍰。

南韓禁帶非洲豬瘟疫區豬肉入境

外交部提醒，韓國為防堵非洲豬瘟入侵已宣布自6月1日起實施新檢疫措施，旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉入境，第1次違規者處以500萬韓元（約新台幣12萬3400元）、第2次違規者處以750萬韓元（約新台幣18萬5100元）、第3次違規者處以1000萬韓幣（約新台幣24萬6800元）。