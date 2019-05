別為了討好而改變!迪士尼史上最成功的真人動畫電影《阿拉丁》

威爾史密斯在「阿拉丁」片中又唱又跳又饒舌,是全片的大亮點。 圖/迪士尼提供 分享 facebook 1992年,這部由迪士尼(Disney)製作的動畫電影《阿拉丁》(Aladdin),在當時的社會引起了廣大迴響,它揭開了許多華麗且夢幻的世界,讓滿是寓意的童話故事中,有著扣人心弦的迴盪,觀眾也在阿拉丁的冒險下,歷經和茉莉公主、精靈和大反派賈方之間的虛與委蛇,陶醉在充滿想像力的阿拉伯(Arab)世界。

當時以浪漫的異國情懷和動人的音樂風靡各地,全球票房高達5億美元

《阿拉丁》改編於8、9世紀阿拉伯時代的《一千零一夜》,其中《阿拉丁神燈》、《阿里巴巴和四十大盜》的經典,更是至今令後人不斷傳唱的雋永──它讓許多孩子在幼小的心靈中底蘊道德價值的根基,大人也能從那金玉其外、敗絮其中的表徵,映照許多人性的全貌。

「別被它平凡的外表蒙蔽了。就如世上很多東西,內在比外表還要重要。」

時隔27年,這部締造無數絕佳口碑的《阿拉丁》,終於真正被改編為真人動畫電影,那些從前只能在傳統動畫中欣賞、現實電腦動畫無法達到的視覺效果,都在全新的電影中有著如詩如畫的表現,那不僅僅是回憶的澎湃,更是童年心中的美好嚮往,徹底實現的真摯感動。

特別是當神燈、猴子阿布、魔毯、精靈、老虎、壞心鸚鵡等重要元素都一口氣迸發時,那儼然是傳奇夢想,交織你難以忘懷的喜悅。

事實上,從選角初期便開始被觀眾質疑的人物設定,徹底在演員們完美無瑕的詮釋下,打破那些毫無意義的針砭,威爾史密斯(Will Smith)的喜感、梅納馬蘇德(Mena Massoud)的玩世不恭、娜歐蜜史考特(Naomi Scott)近乎完美化身公主的亮眼表現,捨我其誰的堅持,成了電影最亮眼的魔幻。

迪士尼近年開始把觸手伸向它們從前令人讚歎的經典,包含《公主與狩獵者》(Snow White and the Huntsman)、《仙履奇缘》(Cinderella)、《魔境夢遊》(Alice in Wonderland)、《黑魔女:沉睡魔咒》(Maleficent)、《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《摯友維尼》(Christopher Robin)、《小飛象》(Dumbo)等,但《阿拉丁》絕對可以說是這系列最出色的,迪士尼最佳真人動畫改編作品。

最亮眼的,是《阿拉丁》以半音樂浪漫喜劇的方式,勾勒出電影世界觀中最目眩神迷的饗宴,特別是當〈A Whole New World 〉一曲以最震撼的方式直搗人心時,翻攪出的澎湃是真正魔性,更獲得當年度奧斯卡、金球獎、葛萊美獎最佳原創歌曲獎項,還破天荒拿下葛萊美獎年度歌曲,不僅是迪士尼首次獲得這個獎項,這個紀錄至今亦無電影打破,也讓這首歌成為迪士尼粉絲心中的第一神曲。

你能想像,當這首傳奇經典配上電影中完美的浪漫,隨著魔毯飛馳、乘著希望遨遊天際、探索阿拉伯皇宮,再現動畫的傳奇時,那有多麼令人喜出望外嗎?

在導演又身兼編劇的蓋瑞奇(Guy Ritchie)營造下,他讓每一段歌曲都有著耳目一新的劇情搭配,像是電影中最大的歌舞場景〈Prince Ali〉裡的歌詞,更為了演員的角色而重新量身打造。

《阿拉丁》結合了唱歌、舞蹈、演技、風趣互動、出神入化的特效,和緊張刺激的動作場景。這些元素同時出現在一部電影或一個場景裡是相當罕見的組合。

有趣的是,在劇中有著完美精湛表現的威爾史密斯,其實一開始接到角色邀約時,抱持著極大的反對,這是由於已故傳奇演員羅賓威廉斯(Robin Williams)所扮演的精靈早已在所有人心中奠定超凡地位,他深怕無法比他演繹得更好。

但經過和導演討論後,他轉念一想,也許扮演同個角色並不一定要超越對方,應試著讓自己的表演成為獨一無二的存在。於是他將饒舌元素融入《阿拉丁》的音樂不僅在某種程度上和羅賓威廉斯致敬,也加入自己的現代風味

也許你曾經錯過了當年的動畫,但電影《阿拉丁》重現當年描繪的影像,更將影響整整一代的孩子,它不僅僅是關於幫助實現願望、信念,也關於友誼,關於做自己。

畢竟,真正愛一個人絕對不是討好,而是如何用真誠的方式,打動愛慕者的心。

這些年來,你我勢必都曾經希望自己能對著神燈許願,也暗自竊喜著應該用哪三個願望達成目標,它可能已經實現、也或許還只是夢想,但絕對是活在我們心中最大的感動。 「阿拉丁」劇照。 圖/迪士尼提供 分享 facebook

