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當5歲童手機成癮… 20年後50萬人恐失明

別為了討好而改變！迪士尼史上最成功的真人動畫電影《阿拉丁》

2019-05-27 10:00聯合新聞網 文章提供／遠見

威爾史密斯在「阿拉丁」片中又唱又跳又饒舌，是全片的大亮點。 圖／迪士尼提供
威爾史密斯在「阿拉丁」片中又唱又跳又饒舌，是全片的大亮點。 圖／迪士尼提供
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1992年，這部由迪士尼（Disney）製作的動畫電影《阿拉丁》（Aladdin），在當時的社會引起了廣大迴響，它揭開了許多華麗且夢幻的世界，讓滿是寓意的童話故事中，有著扣人心弦的迴盪，觀眾也在阿拉丁的冒險下，歷經和茉莉公主、精靈和大反派賈方之間的虛與委蛇，陶醉在充滿想像力的阿拉伯（Arab）世界。

當時以浪漫的異國情懷和動人的音樂風靡各地，全球票房高達5億美元

《阿拉丁》改編於8、9世紀阿拉伯時代的《一千零一夜》，其中《阿拉丁神燈》、《阿里巴巴和四十大盜》的經典，更是至今令後人不斷傳唱的雋永──它讓許多孩子在幼小的心靈中底蘊道德價值的根基，大人也能從那金玉其外、敗絮其中的表徵，映照許多人性的全貌。

「別被它平凡的外表蒙蔽了。就如世上很多東西，內在比外表還要重要。」

時隔27年，這部締造無數絕佳口碑的《阿拉丁》，終於真正被改編為真人動畫電影，那些從前只能在傳統動畫中欣賞、現實電腦動畫無法達到的視覺效果，都在全新的電影中有著如詩如畫的表現，那不僅僅是回憶的澎湃，更是童年心中的美好嚮往，徹底實現的真摯感動。

特別是當神燈、猴子阿布、魔毯、精靈、老虎、壞心鸚鵡等重要元素都一口氣迸發時，那儼然是傳奇夢想，交織你難以忘懷的喜悅。

事實上，從選角初期便開始被觀眾質疑的人物設定，徹底在演員們完美無瑕的詮釋下，打破那些毫無意義的針砭，威爾史密斯（Will Smith）的喜感、梅納馬蘇德（Mena Massoud）的玩世不恭、娜歐蜜史考特（Naomi Scott）近乎完美化身公主的亮眼表現，捨我其誰的堅持，成了電影最亮眼的魔幻。

迪士尼近年開始把觸手伸向它們從前令人讚歎的經典，包含《公主與狩獵者》（Snow White and the Huntsman）、《仙履奇缘》（Cinderella）、《魔境夢遊》（Alice in Wonderland）、《黑魔女：沉睡魔咒》（Maleficent）、《美女與野獸》（Beauty and the Beast）、《摯友維尼》（Christopher Robin）、《小飛象》（Dumbo）等，但《阿拉丁》絕對可以說是這系列最出色的，迪士尼最佳真人動畫改編作品。

最亮眼的，是《阿拉丁》以半音樂浪漫喜劇的方式，勾勒出電影世界觀中最目眩神迷的饗宴，特別是當〈A Whole New World 〉一曲以最震撼的方式直搗人心時，翻攪出的澎湃是真正魔性，更獲得當年度奧斯卡、金球獎、葛萊美獎最佳原創歌曲獎項，還破天荒拿下葛萊美獎年度歌曲，不僅是迪士尼首次獲得這個獎項，這個紀錄至今亦無電影打破，也讓這首歌成為迪士尼粉絲心中的第一神曲。

你能想像，當這首傳奇經典配上電影中完美的浪漫，隨著魔毯飛馳、乘著希望遨遊天際、探索阿拉伯皇宮，再現動畫的傳奇時，那有多麼令人喜出望外嗎？

在導演又身兼編劇的蓋瑞奇（Guy Ritchie）營造下，他讓每一段歌曲都有著耳目一新的劇情搭配，像是電影中最大的歌舞場景〈Prince Ali〉裡的歌詞，更為了演員的角色而重新量身打造。

《阿拉丁》結合了唱歌、舞蹈、演技、風趣互動、出神入化的特效，和緊張刺激的動作場景。這些元素同時出現在一部電影或一個場景裡是相當罕見的組合。

有趣的是，在劇中有著完美精湛表現的威爾史密斯，其實一開始接到角色邀約時，抱持著極大的反對，這是由於已故傳奇演員羅賓威廉斯（Robin Williams）所扮演的精靈早已在所有人心中奠定超凡地位，他深怕無法比他演繹得更好。

但經過和導演討論後，他轉念一想，也許扮演同個角色並不一定要超越對方，應試著讓自己的表演成為獨一無二的存在。於是他將饒舌元素融入《阿拉丁》的音樂不僅在某種程度上和羅賓威廉斯致敬，也加入自己的現代風味

也許你曾經錯過了當年的動畫，但電影《阿拉丁》重現當年描繪的影像，更將影響整整一代的孩子，它不僅僅是關於幫助實現願望、信念，也關於友誼，關於做自己。

畢竟，真正愛一個人絕對不是討好，而是如何用真誠的方式，打動愛慕者的心。

這些年來，你我勢必都曾經希望自己能對著神燈許願，也暗自竊喜著應該用哪三個願望達成目標，它可能已經實現、也或許還只是夢想，但絕對是活在我們心中最大的感動。

「阿拉丁」劇照。 圖／迪士尼提供
「阿拉丁」劇照。 圖／迪士尼提供
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（作者／魯皓平 本文出自2019.05.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

迪士尼威爾史密斯
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