5G導入手術、復健 智慧醫療不是空談

2019-05-27 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



隨著科技發展，電信產業將走向5G服務，醫療產業也得以受惠。三軍總醫院企劃室副主任李家政表示，5G傳輸幾乎零時差等特性，可以用於遠距復健修正動作、AR／VR手術教學等，讓智慧醫療邁進一大步。

李家政說，由於資料科學的演進，醫療照護也需轉型提升醫療服務，在醫院的智慧醫療從最初的1、2G數位類比時代，至3、4G社群與雲端服務，最新就是5G，即為人工智慧（AI）＋物聯網（IoT）=AIoT的應用。

過去3、4G因電信商的關係，在傳輸醫學相關資料時即使有加密，仍有風險。但「私有」5G網路跟專屬服務則能保護資安。李家政表示，5G另有三大特性，包括「低延遲性」，能近乎零時差將醫療資料與訊息進行傳遞；「大頻寬」能幫助高解析度動態醫療資料的傳遞；「高速穩定」則能不間斷的傳遞醫療訊息。

李家政說，藉由5G與醫療的結合，許多醫療技術不再是空談。如AR／VR手術教學時，透過5G傳輸與4K解析度，影像不易中斷，患者現場影像與生理數據隨即傳至後端，讓專科醫師能現場判讀並指導回饋。

另外，因人口老化，長照和居家照護是重點項目。李家政說，三總將利用5G低遲延的特性，將遠距復健深入民眾家中。也就是說，患者就診後，在家裡復健時把動作即時傳給醫院，醫院分析病患的動作和教學動作的差異，回饋病患需要修正之處。

三總日前與工研院攜手打造了台灣首座5G智慧醫療實驗場域，由三總提供場域與醫療平台，透過工研院支援5G技術與智慧醫療服務，做相關的創新運用。