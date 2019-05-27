願景／廖文華教孩子：手機是用來工作的 不是娛樂工具

2019-05-27 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



身為二個小小孩的父親，夢想之家基金會董事長暨濯亞實驗小學共同創辦人廖文華，向來關注兒童3C成癮的問題。他主張，要協助幼兒遠離3C「關鍵在家長」，如果家長自己無時無刻盯著智慧手機或平板，「怎麼可能要求小孩遠離3C裝置」。

此外，他也認為，3C產品讓家庭缺乏互動與交流，親子關係也被破壞了，「其實小孩不需要3C聲光產品，最需要的是父母的陪伴」。

「3C保母不能替代父母，」廖文華指出，看到都會區父母忙於工作，疏於陪伴孩子，就丟一台平板或手機讓小孩自己滑，有時利用假日帶著孩子去不錯的餐廳吃飯，但一坐下來，卻看到鄰桌一家四口一人盯著一台手機或是平板，「看到這樣的情景讓我相當難過。」

他說，許多父母與孩子因為使用手機，缺乏了互動對話與陪伴，當孩子哭鬧時，父母讓手機來「安撫」，手機成了滑世代孩子的保母，令人感到遺憾。

廖文華說，孩童5歲前是性格形塑的關鍵期，父母如何陪伴、教養，孩子就會如何成長。手機對於視力的影響比電視更甚，許多研究都顯示手機藍光對眼睛有不良影響。

而3C的影響絕對不只是孩子的視力，還有被桎梏的想像力及活動力；自己觀察發現，頻繁使用3C的孩子因為被精緻的聲光吸引，不具閱讀長篇文章（如小說）的能力及興趣，缺乏寫文章的論述力與結構邏輯，也缺乏專注力並有過動傾向。

「我的孩子也曾經跟我要過手機，雖然我也有淘汰的手機可以給孩子，但我從沒給過。」廖文華表示，手機雖是他工作中重要的工具，但他的作法是在孩子面前盡量不使用手機，回到家就把手機關成靜音，或許每一、二小時再檢查一下有無重要工作訊息，他的手機中沒有任何遊戲app，也跟孩子說，手機是拿來工作的，不是遊戲的玩具。

但不是所有家長都能做到在孩子面前不玩手機，廖文華深深感到，許多家長拿手機安撫孩子，背後代表的意義是「手機給你玩，你不要來煩我」，其實父母的與孩子的互動、一個擁抱、彼此聊天，陪伴孩子成長，才是生命中最值得的事情。

滑世代，到底該滑向何方？聯合報願景工程今（27日）起一連二天推出「３Ｃ破壞王」系列報導，徵求「滑世代的家長對招妙方」、「我家的無手機地帶」，幫助家長找到解方。