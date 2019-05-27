願景／兒童滑手機 醫師建議聯絡簿記錄使用時間為警惕

2019-05-27 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



眼科醫師表示，學齡前至國小低年級，是視力發展關鍵期，在這期間過度使用3C產品，眼睛長期、近距離看東西，不但會提早近視，也因藍光刺激使得日後出現眼睛病變的危機。除了視力之外，「手機成癮」問題更是令人憂心，可能造成兒童專注力不足、過動，甚至影響就學後閱讀理解等隱憂。

台大醫院眼科教授王一中表示，使用手機、平板已經不是成年人的專利，出生於智慧型手機問世後的「滑世代」兒童，現在約莫已10歲出頭。這群孩子從小就沈浸在智慧型手機環境中，看著父母滑手機，孩子們也「天生」會使用；現在低年級、幼兒園的孩童，甚至是一歲左右的小小孩，使用手機、平板的比率相當高。但如何認定「使用合理時間」，怎麼防範或是處罰，主管機關並無實際作為。

「智慧型裝置的普及，已經讓我國兒童近視比率再飆高，近視比率的城鄉界線已經消失，」王一中說，以往近視比率有城鄉差距，都市孩子因長時間寫功課、看書等近距離用眼，也缺乏戶外活動，近視比率比偏鄉高，自從智慧型裝置普及後，近視的城鄉界線已經消失。

王一中研究發現，2017年幼兒園學童近視率已達一成，較十年前大幅提升，「高度近視會有眼盲風險，愈早近視，日後成為高度近視比率愈高，這將是國安危機」。他說，現在兒童視力主管機關是雙頭馬車，學齡前歸國健署管、國小以後由教育部主政，「缺乏一致規範」。

如何減少兒童使用3C的機率？王一中強調，「要教育家長，而不是教育兒童」，幼兒受到3C聲光吸引往往難以自拔，但是家長觀念可以改變，才能教育孩子。國健署應要有作為，包括在孕婦「媽媽手冊」，以及兒童健康手冊中的衛教篇章中，納入使用手機對孩童的傷害，「從懷孕那一刻起，就要讓家長認知到3C產品對孩子的負面影響」。

他並呼籲，若要控制兒童使用3C時間，還可從幼兒園、國小低年級聯絡簿著手，「家長每天註記孩子使用手機時間」，如果每天發現小孩使用手機過量，才會讓家長有警惕，並對孩子有所約束。

滑世代，到底該滑向何方？聯合報願景工程今（27日）起一連二天推出「３Ｃ破壞王」系列報導，徵求「滑世代的家長對招妙方」、「我家的無手機地帶」，幫助家長找到解方。

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