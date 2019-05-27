「吃黑補黑」救白髮？ 中醫建議根莖類、深色蔬菜

2019-05-27 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



有些年輕人少年白，年紀輕輕就有白髮，網路傳說可吃黑芝麻「吃黑補黑」，讓白髮轉黑。中醫師表示，扣除年齡與遺傳因素下，白髮腎虛、血虛等氣血不足有關，可透過黑芝麻、黑豆，與其他非黑色的食材與天然食物補充，並避免熬夜、菸酒與維持正常作息。

北市聯醫中醫部主治醫師吳建東表示，成年人從35歲開始，毛髮色素細胞開始衰退，當不能產生色素顆粒時，頭髮就會變白。而部分年輕人出現「少年白」，其實與遺傳、體質有關。

以中醫角度來說，體質稱為先天之本，子女體質繼承自父母的基因，若雙親白髮較多或有少年白，子女少年出現白髮較多，視為正常生理現象；體質異常或偏差則不在此限。

常見的白髮原因，包括腎虛、血虛。吳建東說，中醫認為「腎藏精，其華在髮」，頭髮受血液滋養，其生機根源于腎；因腎藏精，精能化血，精盛血旺，則毛髮潤澤美麗。

年長者因精血虧虛，易使毛髮花白，若注意補腎、養血使氣血充足，是可改善的。如吃黑芝麻為「色黑入腎，以腎養髮」的概念。