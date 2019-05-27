搭機、搭車旅客提早出門 萬安演習下午1點半北部實施

2019-05-27 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



圖為去年的萬安演習。本報資料照片 分享 facebook

萬安42號軍民聯合防空演習將於5月27日至30日間，分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區實施。今天（周一）下午13時30分起至14時在宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散避難、交通管制及戰災搶救演練。演習期間如有違反演習管制規定者，將依民防法第25條裁罰，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

今天要搭機、接機的人請注意，演習期間桃園國際機場航班正常起降；機場公司統計5月27日下午14時至16時期間共有82航班，其中出、入境各有41航班。國道2號進入機場園區交通動線不受影響，但離開機場園區前往國道2號方向及台4線交通將進行管制。當天出國旅客最好提早抵達機場以順利完成報到、託運行李及安檢通關等相關程序，另提醒接機民眾規畫旅客入境後相關行程將交通管制時間納入考量。

台灣高鐵公司為配合5月27日於北部地區的萬安演習，南港、台北、板橋、桃園、新竹站在演習時段離站之旅客，請配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。高鐵相關區域車站之聯外接駁公車、快捷公車，以及排班計程車等，將於演習時段，配合交通管制暫停行駛。

演習期間，高鐵各車次列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦維持正常作業，但請前往高鐵相關演習時段搭車之旅客提前到站，避免延誤既定行程。

桃園機場捷運在演習期間內全線將正常運行，但到站旅客暫時無法離開車站，下車旅客並將由站務人員、捷運警察、保全引導至模擬避難區，實施疏散避難。捷運桃園機場捷運沿線車站之附屬停車場，於演習期間也將進行管制，只進不出。

108年軍民聯合防空（萬安42號）演習辦理期程如下：

●北部地區：5月27日（一）1330-1400時

宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣

●南部地區：5月28日（二）1330-1400時

台南市、高雄市、屏東縣

●金門地區：5月28日（二）1330-1400時

金門縣

●東部地區：5月29日（三）1330-1400時

花蓮縣、台東縣

●馬祖地區：5月29日（三）1330-1400時

連江縣

●中部地區：5月30日（四）1330-1400時

苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣

●澎湖地區：5月30日（四）1330-1400時

澎湖縣