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吳德榮：今大氣不穩 明晨鋒面到天氣將劇變

2019-05-27 07:58聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中說，今天仍在暖氣團內，天氣偏暖，但各地大氣不穩定，明天早晨鋒面抵達，天氣將劇變，轉陰有陣雨、雷雨，天氣轉涼。

吳德榮說，今晨西南部近海及東側海面上，已有偏南風因地形造成輻合作用而生成的回波。5時累積雨量圖顯示，恒春半島及台東已有明顯降雨，西部沿海亦有零星降雨。但由於在暖氣團內，低溫皆比昨晨回升。他說，今天鋒面接近，仍在暖氣團內、天氣偏暖。各地仍為多雲時晴，但大氣不穩定、易降雨；西南風的輻合作用及午後對流作用，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢發生的機率。北部23至32度、中部24至33度、南部24至34度、東部22至32度。

他指出，最新模式模擬顯示，明天早晨梅雨季第四道鋒面抵達，天氣劇變，轉陰有陣雨、雷雨；氣溫降、天氣轉涼。不過它移動快速，非滯留鋒；所以對台的威脅持續時間不長。

不過他提醒，中小尺度對流系統及其伴隨的雷擊、強風、瞬間大雨，無法直接模擬；屆時還得密切注意氣象局所發布即時訊息及特報。

吳德榮表示，周二晚起至周三鋒面結構減弱，降雨明顯趨緩，各地仍有局部陣雨的機率，天氣偏涼，北台灣最低溫約可降至20度左右。周四、五各地為多雲時晴，天氣回暖、白天微熱；午後山區有局部陣雨或雷雨、並有擴展至部分鄰近平地的機率。

不過周六、日鋒面滯留在北部海面，台灣仍在暖氣團內、天氣偏暖。天氣較不穩定、易降雨；西南風與陸風的輻合作用，以及午後對流作用，皆可激發局部陣雨或雷雨。

中央氣象局說，今天鋒面逐漸接近，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提升，天氣變化相當迅速，時雨時晴，若以時段區分，午後在熱力作用影響下，較容易出現明顯的雨勢，提醒大家多加留意；氣溫方面，晨間舒適，白天高溫相對於昨天稍微下降，在30度上下。

中央氣象局說，今天鋒面逐漸接近，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提升。本 報資料...
中央氣象局說，今天鋒面逐漸接近，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提升。本 報資料照片
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