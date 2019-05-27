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願景／近視是病 監察委員建議對廠商開徵3C健康捐

2019-05-27 07:46聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

近視問題動搖國本，監察委員看不下去！監察院監察委員江綺雯多年前，已經啟動「兒童近視問題嚴重」調查案，並持續追蹤，要求衛福部與教育部檢討改進。包括訂定散瞳驗光的給付、訂立兒少3C每天合理時間，讓兒少法落實，強化托嬰中心、保母的知能，甚至建議開徵3C健康捐，作為兒童視力保健的經費來源。

高度近視人口一生中有一成會有失明的併發症發生，已高於青光眼及糖尿病視網膜病變所導致的失明。江綺雯指出，近視並不是一般認為對生活影響不大，更不是配眼鏡、雷射手術就會好，近視是一種病，所導致的併發症非常嚴重，已經到了動搖國本的情況。

台灣有近視王國之稱，在3C普及之後，情況更為惡化。江綺雯抨擊，政務機關朝三暮四，每天光是應付立委質詢，目前看不出施政的優先順序在哪裡，國家最高領導人把兒童近視問題的順序擺在哪裡？

江綺雯建議，衛福部應該學習雙北的近視防治計畫，台北市政府補助一升二學童到醫療院所免費散瞳後驗光。每次補助400元，針對危險族群進行轉介矯治與追蹤；新北市針對小二學童提供全面免費視力檢查，除了合約醫療院所之外，也成立移動診所，到資源缺乏的行政區進行篩檢，每次補助400元。

江綺雯說，兒童喜歡使用電子產品的現況，相關單位應適時因應趨勢採取滾動式的調整。衛福部視力保健一直沿用84年的檢查項目，僅有眼位、角膜、瞳孔檢查，顯有失當。目前健保仍未給付兒童散瞳檢查。

至於經費來源，她提議，3C螢幕是最新的近視危險因子，可考量3C健康捐，將此經費用於視力保健，3C健康捐也可讓相關廠商負擔部分社會責任。

此外，訂立兒少3C每天合理使用時間，讓兒少法可以落實；研發3C時間控管APP，讓民眾使用。加強驗光師訓練，強化托嬰中心及托育保母的視力知能。對於學童視力控制良好的學校，納入加分項目等。

許多人認為幼兒視力問題責任在家長，江綺雯表示同情，她認為，家長真的太忙了，做為現代父母實在太難，家庭教育是一項非常專業的學問。江綺雯說，聯合國通過「兒童權利公約」規定，兒童享有最高可達水準之健康與促進疾病治療以及恢復健康之權利，而政府確實有責任確保兒童健康。

在家長無助，尋求「3Ｃ保母」協助的困境部分，江綺雯說，家庭教育法規定，學校每年應該正式課程外實施4小時家庭教育，並會同家長會辦理親職教育，教育部應督導各地政府積極辦理，幫忙這些父母親，認知視力保健的重要，並提供家長協助，才能真正共同維護孩童視力健康。

滑世代，到底該滑向何方？聯合報願景工程今（27日）起一連二天推出「３Ｃ破壞王」系列報導，徵求「滑世代的家長對招妙方」、「我家的無手機地帶」，幫助家長找到解方。

想要留言及更多報導請看：https://reurl.cc/6YAOM

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近視問題動搖國本，監察委員看不下去！監察院監察委員江綺雯多年前，已經啟動「兒童近視問題嚴重」調查案，並持續追蹤，要求衛福部與教育部檢討改進。記者魏忻忻／攝影
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近視問題動搖國本，監察委員看不下去！監察院監察委員江綺雯多年前，已經啟動「兒童近...
近視問題動搖國本，監察委員看不下去！監察院監察委員江綺雯多年前，已經啟動「兒童近視問題嚴重」調查案，並持續追蹤，要求衛福部與教育部檢討改進。記者魏忻忻／攝影
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