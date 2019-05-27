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台彩端午加碼5億元 「路過」投注站領肉粽

2019-05-27 05:00聯合報 記者張語羚╱即時報導

端午節將近，台灣彩券公司加碼5億元獎金，包含首次在端午節推出的大樂透「百組百萬」加碼，以及威力彩機動加碼、BINGO BINGO連續加碼16天；還有彩券行今天推出「路過」領肉粽的活動，限量300顆肉粽。

大樂透在今年端午節首度採用開獎機加開「100組100萬元」，這種加碼過去僅在春節期間出現；台彩指出，民眾購買5月28日開獎的「大樂透」，除了可以對例行開獎的頭獎到普獎的獎項，只要彩券選號完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就有機會成為百萬富翁，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金由中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期開出，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至6月21日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

除了台彩的加碼方案，位於台北市士林區的飛來發投注站也在今天推出，下午3時起「只要」路過飛來發，即可領取肉粽1顆的活動，整個活動肉粽限量300顆，領完為止。

除了「大樂透」，今年端午「威力彩」採取機動加碼的方式，自5月27日至7月25日，若「威力彩」前期累入頭獎金額未達3億元，則當期「威力彩」頭獎將加碼2億元，活動期間加碼1次為限。

每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」將從5月31日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也將由6倍提高為7倍；「猜單雙」，猜中「單」或「雙」獎金倍數也將由6倍提高為7倍。

位於台北士林的飛來發投注站今天推出「路過」領肉粽活動。圖／飛來發投注站提供
位於台北士林的飛來發投注站今天推出「路過」領肉粽活動。圖／飛來發投注站提供
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台彩公司明天推出大樂透端午節加碼活動，圖為台彩總經理蔡國基（左二）日前在記者會宣...
台彩公司明天推出大樂透端午節加碼活動，圖為台彩總經理蔡國基（左二）日前在記者會宣布端午加碼方案。本報資料照片
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大樂透威力彩彩券行
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