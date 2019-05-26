懂得「示弱」才是大智慧！向3種人多微笑可成就氣度

2019-05-26 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



做人不能一直強勢，因為這樣反而帶來反效果。有時「示弱」並不代表你為人懦弱，反而是一種很高的智慧。俗語說得好，會吵的孩子有糖吃，如果一個人，用強勢包裝自己的強大，反而會讓人反感，更得不到他人的青睞，還遭怨恨。

特別是以下這三個人，懂得示弱，其實會有讓人意想不到的好處，也減少了許多麻煩。

向「比自己能力更強的人」示弱

向小人示弱，才能確保自己在公司的安危，也能化危機為轉機。圖／摘自 pexels 分享 facebook

俗語說得好，道高一尺，魔高一丈，沒有人真的敢把自己稱為老大。因為除了自己外，還有更多比我們厲害的人，不論是精通各領域的本領、思維更是細如髮絲，碰到這樣的人時，只要懂得「示弱」，在這樣的人身邊，可以學習到更多。

所謂示弱，是一個淺淺的微笑來請教對方，也會讓人覺得謙卑有禮，即便碰到比自己更厲害的人，就算心裡不承認，但這樣厲害的人，就這樣從我們身邊離開，對我們來說也根本沒有益處，反而讓事情變得更難應變、複雜，何不示弱的去請教一番。

人的成長需要付出許多的代價，而懂得示弱，並非讓自己有失顏面，但長久來看，其實好處多於壞處。所以，也別眼高手低，適當的示弱，其實是讓自己變成更厲害的經營之道。

向小人低聲下氣，並非懦弱

在工作上，向強者示弱，反而能成就自己更強的工作能力。圖／摘自 pexels 分享 facebook

或許很多人會覺得，向厲害的人示弱，可以理解，但又會和要像小人示弱呢？大家一定會在想，這樣不是打臉自己嗎？向小人示弱，其實也是一種保全自己的方式。

好比說，人在工作之中，時常會碰到對自己不順眼、嫉妒的人，這些人總是伺機而動，時時刻刻需要讓人堤防，特別在上司的面前，特別喜歡挑些小毛病，來賣弄自己的重要性，像這樣的人，大家都會盡量避而遠之。

就算碰到這樣的人，也不需要跟他硬碰硬，因為這樣只會導致更糟糕的結果，不只是糟糕，還讓小人更能趁虛而入，有機可乘。最好保全自己的方式，就是跟小人示弱，或許這樣讓自己心裡不是那麼好受，但畢竟以柔克剛，才是做大事的氣度。

向家人示弱

與家人示弱，更能讓家庭的溫馨感提升。圖／摘自 pexels 分享 facebook

家人永遠在人的生命中，扮演著極為重要的角色，那家人又是什麼呢？家人就是即使在我們落魄不堪時，也總是不離不棄的陪我們度過難關，永遠的陪伴在旁。可惜有許多人不懂得珍惜這樣的道理，總把最美的微笑，留給外人。

家庭的幸福、和睦，許多時候示弱，也是一個高明的手段。

畢竟與家人的相處時間，比一般的朋友、同事們更來得多，許多的沒耐性就會展露無遺，有時候在意對錯時，想想包容、寬容，靜下心的與家人內心的對談，可以讓彼此在心裡得到更多的溫暖與關懷。