願景／醫：3C像薩諾斯 復仇者聯盟合作才能打倒魔王

2019-05-26 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



世衛組織首度公布幼兒電子螢幕衛教指南之後，醫師說國內已有4歲男娃近視飆破650度，爸媽忙工作，每天讓他手機滑到飽，如今小小鼻樑上得架著厚重眼鏡，才能看得清楚。

3Ｃ產品與幼兒的「距離」，始終讓眼科醫師緊張。

高雄長庚眼科系主任吳佩昌近年一直擔任兒童視力糾察隊。經常來衛福部開會的他，若見家長在高鐵上讓孩子滑手機或平板，便默默計時。孩子從南港滑到台中，已超過40分鐘，便走近家長，拿出證件，表明是眼科醫師，勸家長別讓孩子再滑了，眼睛休息一下吧。

大部分家長聽勸，幫孩子收起手機和平板，但也有少數時候，家長對吳佩昌坦承：「我沒辦法叫他不要滑。」

身兼教育部國教署兒童視力保健計畫主持人的吳佩昌解釋自己的「雞婆」，他說：「眼科醫師看到小朋友滑手機，就像治療肺癌的醫師看到病人抽菸。」

臨床觀察，3Ｃ保母的後遺症十分明顯，小朋友只要平常有使用手機、平板的習慣，不出二至三年，幾乎都會近視，而愈早近視愈容易高度近視，提高早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變等風險。吳佩昌說，現在不管，日後因眼疾而付出的醫療費用由全民健保埋單，更別說失明造成的人力損失、照顧成本。

視力不好，一定是3Ｃ的錯？台大醫院眼科教授王一中接受衛福部委託調查兒童與青少年視力，根據106年統計，幼兒園孩子放學使用手機比率近四成五，平均使用約半小時，近視率也達11.7％。統計更顯示，每天使用3Ｃ一小時，比起少於半小時者，近視風險增加兩倍。王一中感嘆：「現在的孩子還沒念書，就先近視。」

台北市立聯合醫院中興院區醫務長、眼科主治醫師蔡景耀解釋，六歲以下幼兒過早使用3Ｃ，將導致「視力存款」提前用罄。幼兒眼軸較短，四歲起與身高一同慢慢成長，直到和成人一樣，但長時間且近距離用眼，縮短幼童眼軸拉長的時程，「視力存款」提前用完，日後就易近視。

手機和平板的藍光已被證實是黃斑部大敵。三總眼科部主任呂大文說，國外讓初生老鼠每天暴露藍光環境，

兩周後就出現黃斑部病變。使用3Ｃ的所有人都面臨藍光威脅，愈早使用，未來病變機率愈高，現在黃斑部病

變高危險群是60歲以上，未來可能提前至40歲。

蔡景耀說，在眾多威脅孩子視力的因素中，３Ｃ就好像「薩諾斯」，所有挽救孩子視力的手段必須全都用上，就像「復仇者聯盟」全員合作，才能打倒大魔王。

滑世代，到底該滑向何方？聯合報願景工程明（27日）起一連二天推出「３Ｃ破壞王」系列報導，徵求「滑世代的家長對招妙方」、「我家的無手機地帶」，幫助家長找到解方。

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