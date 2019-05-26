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願景／孩子一直滑 3C保母讓家長挫折又罪惡

2019-05-26 22:02聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

抱在爸爸手裡的娃娃，看到發出亮光的手機，馬上被吸引。這是林桂華「再訪虛擬之窗」畫...
抱在爸爸手裡的娃娃，看到發出亮光的手機，馬上被吸引。這是林桂華「再訪虛擬之窗」畫展的畫作之一。圖／林桂華提供
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抱在爸爸手裡的娃娃，看到發出亮光的手機，馬上被吸引。

這是「再訪虛擬之窗」畫展的畫作之一，畫家林桂華同時也是老師、母親和祖母。五年前，她瞧見僅八個月大的孫子，拿起大人手機時，不需指導就開始使用，完全樂在其中，令她驚覺，「這世代的孩子跟我們不一樣。」於是她開始收集孫兒、親友們使用手機的各式各樣時刻，轉化為創作。

孩子們在餐廳、交通工具、床邊使用手機、平板，表情是毫無疑問的滿足。幼童們玩手機是再普通不過的日常景色，成為這時代的即景。

但孩子眼球被3Ｃ產品吸引的同時，付出的代價極可能是日後的光明；3Ｃ產品雖然可在最快時間止住孩子吵鬧，卻也讓父母深陷「養育挫折感」。

國健署去年進行「3Ｃ產品對兒童視力保健報告」，針對家有六歲以下幼兒的父母質性訪談，發現孩子使用3Ｃ常見原因，主要是減少孩子吵鬧、父母需要自己時間，親子互動、讓孩子學新事物等。但是訴說原因的同時，爸媽們隱然有著不安。

「小孩目前一歲四個月，他七、八個月大時，我就讓他使用手機。」育有兩名小孩的劉先生不諱言，有時長時間搭車或帶孩子出門吃飯、與朋友聚餐，孩子不耐久坐或久候而吵鬧，這時拿手機「安撫」小孩，透過手機影片轉移孩子注意力，孩子就不會吵到其他人。

「家長最大的痛點，就是除了手機，沒有其他東西能讓孩子安靜」，劉先生無奈的說，讓孩子用手機成為「不想要的必要手段」。

家有十歲、三歲孩子的小蓁媽媽坦承讓兩個孩子玩3Ｃ，「這是一種非常彆扭的心情」。她解釋，給孩子3Ｃ可以讓她短暫得到一段喘息時光，讓她真正專心處理一點公事。但她也充滿罪惡感，直說這是「飲鴆止渴」，自己明明知道這樣不對，卻還是一直重複。

馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧觀察，爸媽或照顧者讓幼兒玩手機大致分成三種狀況，真的不知道手機會傷害孩子、不相信手機會傷害孩子及養育挫折感，而「養育挫折感」是目前最常見的原因，照顧者被小孩子吵到沒轍，但拿出手機孩子就變乖寶寶，讓照顧者漸漸失去「我可以照顧這個孩子」的信心。

許多人認為幼兒視力問題責任在家長，監察委員江綺雯表示同情。她認為，家長真的太忙了，現代父母實在太難，家庭教育是非常專業的學問。

對於家長無助，尋求「3Ｃ保母」困境，江綺雯說，家庭教育法規定，學校每年應在正式課程外實施四小時家庭教育，並會同家長會辦理親職教育，教育部應督導各地政府積極辦理，幫忙這些父母親認知視力保健重要，並提供協助，才能真正共同維護孩童視力。

北市立聯醫中興院區眼科主治醫師蔡景耀也說，現在工時長，父母可能因忙於生計而和孩子相處的時間較短

，拿出手機是及時又便利的安撫方式。蔡景耀向家長喊話，快速有效的方法未必是最好方法，手機普及不過十年，或許想想十年前哄孩子方法，可得到一些啟發與靈感。

當然，完全不給手機，可能真的做不到。蔡景耀說，若要讓孩子使用3Ｃ用品，一定要約法三章，例如世界衛生組織建議，一歲以下幼兒不建議接觸電子螢幕；二歲以上，六歲以下的學齡前兒童，坐著不動看電子螢幕時間每天不應超過一小時，從小養成習慣，大部分孩子會遵守。

馬奎斯在「百年孤寂」裡說：「世界太新，很多事物還沒有名字，必須伸手去指。」對於出生時就３Ｃ產品早已問世的孩子來說，伸出手指，在智慧型手機或平板電腦上面一滑，就可以認識世界，但也要讓他們知道，世界不只在螢幕裡，別忘了抬起頭呼吸新鮮空氣。

滑世代，到底該滑向何方？聯合報願景工程明（27日）起一連二天推出「３Ｃ破壞王」系列報導，徵求「滑世代的家長對招妙方」、「我家的無手機地帶」，幫助家長找到解方。

想要留言及更多報導請看：https://reurl.cc/6YAOM

3Ｃ破壞王的威力。
3Ｃ破壞王的威力。
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