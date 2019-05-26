願景／孩子還在滑手機？3C世代20年後50萬人失明

2019-05-26 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



2016-2017兒童青少年視力調查。台大眼科教授王一中指出，根據演化，華人高度近視率應不會超過二成，如今高度近視趨近四成，「顯示環境因素（使用手機）已惡化到突破基因限制。」埋下失明隱憂。 分享 facebook

世界衛生組織近日罕見發布指南，建議兩歲以下不要接觸電子螢幕。但幼童滑手機已成世代現象，國內甚至已有年僅五歲的孩子手機成癮，該如何保護滑世代的眼球與心靈？

手機連結網路，增加上網的便利性，預測機構Zenith認為，從今年起，人們每天花在網路上的時間將超越電視，成為人們獲取資訊的最主要方式。國內眼科醫學會調查也指出，國人每天使用手機時間為九點四小時，也就是說扣除睡覺，人生一半清醒的時間都盯著電子螢幕。

根據調查，國內高三學生近視度數逾五百度，為高度近視者達三成五，推估廿年後因黃斑部病變、青光眼、白內障、視網膜剝離等面臨失明風險人口，可能約五十至五十五萬。

世界各國紛紛提出幼兒手機使用規範，關注層級提高至國家領導人，法國總統馬克宏、對岸領導人習近平皆直接下令管理。

反觀國內，視力保健也沒有專責單位。台大眼科教授王一中表示，國內零到六歲孩子的視力保健主管機關是衛福部國健署。上國小之後，這一雙眼睛屬於教育部管轄，實際執行則屬於地方衛生局。一雙眼睛，三個單位管，等於沒人管，近視己成國安危機，成立跨部會專責單位刻不容緩。

王一中指出，根據演化，華人高度近視率應不會超過二成，如今高度近視趨近四成，「顯示環境因素（使用手機）已惡化到突破基因限制。」埋下失明隱憂，「我們國家未來是一大堆失明者」。

為何把手機交給不到六歲的孩子？家長坦言，一開始用手機幫孩子拍照，再拿給孩子看，之後卻是為了減少幼兒吵鬧，例如在餐廳中安撫幼兒，「黏住之後就一直是這樣了。」此外，家長有獨處需求或額外的工作，結果情況愈來愈糟，深陷教養挫折感。

近視問題動搖國本，監察委員江綺雯啟動「兒童近視問題嚴重」調查案，要求衛福部與教育部檢討改進，包括訂定散瞳驗光給付、兒少合理使用３Ｃ時間，強化托嬰中心、保母知能，甚至開徵３Ｃ健康捐，作為兒童視力保健經費來源。

滑世代，到底該滑向何方？聯合報願景工程明（27日）起一連二天推出「３Ｃ破壞王」系列報導，徵求「滑世代的家長對招妙方」、「我家的無手機地帶」，幫助家長找到解方。

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