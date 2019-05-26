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明後天全台有雨！未來一周這幾日溫度下滑

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鋒面來襲明後天有雨！未來一周天氣看這裡

2019-05-26 21:18聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天各地天氣穩定，北台灣飆上33度高溫，不過隨著鋒面逐漸靠近，明天天氣轉為不穩定，各地都有降雨機率，午後在熱對流影響之下，容易出現較明顯雨勢，主要以靠近山區為主，並有局部較大雨勢發生。氣溫方面依舊悶熱，北台灣約30度、中部約31度。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明天是封面靠近的過程，目前看來全台都會下雨，白天大致上時晴時雨，中午山區熱對流加強，較容易出現明顯雨勢。晚上要留意鋒面結構來到北部海面，周二清晨封面由北而難通過台灣，降雨將會更為明顯。

陳伊秀表示，周二全台天氣不穩定，易有斷斷續續陣雨或雷雨，各地都有局部大雨發生機率，西半部、東北部降雨較明顯，花東地區雖有山脈阻擋，但也有降雨機率。不過這波鋒面速度較快，預估周二晚上就會到巴士海峽。但受降雨影響，周二溫度下滑，尤其北台灣降到25、26度，下滑約4到5度，中南部仍有30度高溫。

氣象局表示，周三鋒面南移至巴士海峽，北部的降雨逐漸緩和，但其他地區，尤其是花東及南部仍要注意局部雷雨及較大雨勢；這天鋒後的東北風會帶來一些較涼的空氣，北台灣整天感受稍涼至舒適，其他地區晨間亦略有涼意。

周四、五東北風減弱，各地天氣趨於穩定，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，午後西半部山區也需留意小範圍短暫雷陣雨，氣溫也有明顯的回升趨勢。

不過氣象局提醒，周六、下周日將在有一波鋒面來襲，這波鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，大氣環境不穩定，北部及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，雨勢也會較為明顯，呈其他地區也會有小範圍的降雨，各地皆有局部較大雨勢發生的機率。

未來一周天氣。圖／取自「報天氣—中央氣象局」臉書
未來一周天氣。圖／取自「報天氣—中央氣象局」臉書
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