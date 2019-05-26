生死接線員：我願器捐 但須尊重父母

2019-05-26 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張益華 ／台北報導



健保署長李伯璋(左二)、演員曾少宗(右二)和器捐登錄中心執行長江仰仁(右一)、製作人許家豪(右三)出席生死接線員座談會，探討器捐議題。 記者林澔一╱攝影 分享 facebook

「你把那顆還在跳的心臟拔走，他不就死了嗎？」公視熱播劇生死接線員，探討器官捐贈議題，面臨死亡到來，家屬掙扎，到底該不該器捐？如何與家人開口談器捐？劇中飾演外科醫師的演員曾少宗分享，自己願意簽署器捐卡，但會先徵求父母同意，生命圓滿才會器捐。

曾少宗說，人在沒有需求時，不會去思考器捐，也無法想像等待器官者為了活下去有多努力，直到接演這齣戲，真正接觸器捐個案的家屬後，他才反思自己應該為社會做些事，例如簽署器官捐贈卡。

「我願意簽器捐卡，但前提是必須尊重父母想法」，曾少宗說，父母很傳統，因為歷經親人離去的痛苦，讓他們避談死亡。換個角度想，身體髮膚受之父母，每個孩子都是父母心頭上的一塊肉，曾經他只是長針眼，需要畫刀把膿擠出來，父母都很心疼，更何況是捐出器官？

他說，這齣戲是要呼籲民眾看完後願意與家人分享器捐想法，在溝通後讓家人理解，尋求生命圓滿。

尋求父母支持 是條漫漫長路

尋求父母支持孩子器捐是一條漫漫長路，但他相信時代在進步，醫學資訊在更新，或許有一天父母會同意他器捐，如同這齣戲的目的，讓民眾開始思考器捐，因為當遇到需要時，時間都很緊迫，分秒必爭，所以一定要預先規劃。

為了與父母溝通器捐，曾少宗和父母一起看生死接線員，跟他們分享拍戲過程及宣傳遇到的個案故事，看見他們默默落淚，願意回憶已逝的親人，他相信已經跨出一大步，再來就等待討論的時機了。

拍這齣戲讓曾少宗學習面對生命，他說開拍前去彰化基督教醫院見習，跟著醫師看診、巡房和開刀，印象深刻是有位肝病病患，全身出現黃疸必須換肝，後來太太捐肝給先生卻出現排斥，等於太太白挨一刀，先生只好再等換肝，「那時我覺得面對生命，人好像無能為力」，幸好病患等到了捐肝者，再次重獲新生。

過往為戲宣傳是走上街頭，但曾少宗說這次是到醫院跟家屬和醫療人員分享，感觸很深，有捐贈者母親看了劇中片段，想起已逝的女兒，原以為淡忘的回憶又被喚起，不禁崩潰大哭，令人看了心酸，當下他想起劇中社工師帶給家屬溫暖，便端杯熱茶安慰她。

每場座談會，曾少宗都親自參與，看見很多60多歲的捐贈者家屬前來，可想而知是白髮人送黑髮人，萬般不捨親人，他希望這齣戲能撫慰家屬的寂寞和難過，也是戲劇能夠帶來的另一種生命價值。

最壞時刻 努力做最好的決定

製作人許家豪分享，不同於一般醫療行為，器捐是「有一個死、才有一個重生」，劇中角色都在最壞的時刻，努力做最好的決定，也是當初選這個題材的動機。其實50年前民眾聽到捐血會遲疑，但現在沒人有疑惑，相信器官捐贈未來也會被民眾接受。