親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

生死接線員：我願器捐 但須尊重父母

2019-05-26 23:33聯合報 記者張益華／台北報導

健保署長李伯璋(左二)、演員曾少宗(右二)和器捐登錄中心執行長江仰仁(右一)、製...
健保署長李伯璋(左二)、演員曾少宗(右二)和器捐登錄中心執行長江仰仁(右一)、製作人許家豪(右三)出席生死接線員座談會，探討器捐議題。 記者林澔一╱攝影
分享

「你把那顆還在跳的心臟拔走，他不就死了嗎？」公視熱播劇生死接線員，探討器官捐贈議題，面臨死亡到來，家屬掙扎，到底該不該器捐？如何與家人開口談器捐？劇中飾演外科醫師的演員曾少宗分享，自己願意簽署器捐卡，但會先徵求父母同意，生命圓滿才會器捐。

曾少宗說，人在沒有需求時，不會去思考器捐，也無法想像等待器官者為了活下去有多努力，直到接演這齣戲，真正接觸器捐個案的家屬後，他才反思自己應該為社會做些事，例如簽署器官捐贈卡。

「我願意簽器捐卡，但前提是必須尊重父母想法」，曾少宗說，父母很傳統，因為歷經親人離去的痛苦，讓他們避談死亡。換個角度想，身體髮膚受之父母，每個孩子都是父母心頭上的一塊肉，曾經他只是長針眼，需要畫刀把膿擠出來，父母都很心疼，更何況是捐出器官？

他說，這齣戲是要呼籲民眾看完後願意與家人分享器捐想法，在溝通後讓家人理解，尋求生命圓滿。

尋求父母支持 是條漫漫長路

尋求父母支持孩子器捐是一條漫漫長路，但他相信時代在進步，醫學資訊在更新，或許有一天父母會同意他器捐，如同這齣戲的目的，讓民眾開始思考器捐，因為當遇到需要時，時間都很緊迫，分秒必爭，所以一定要預先規劃。

為了與父母溝通器捐，曾少宗和父母一起看生死接線員，跟他們分享拍戲過程及宣傳遇到的個案故事，看見他們默默落淚，願意回憶已逝的親人，他相信已經跨出一大步，再來就等待討論的時機了。

拍這齣戲讓曾少宗學習面對生命，他說開拍前去彰化基督教醫院見習，跟著醫師看診、巡房和開刀，印象深刻是有位肝病病患，全身出現黃疸必須換肝，後來太太捐肝給先生卻出現排斥，等於太太白挨一刀，先生只好再等換肝，「那時我覺得面對生命，人好像無能為力」，幸好病患等到了捐肝者，再次重獲新生。

過往為戲宣傳是走上街頭，但曾少宗說這次是到醫院跟家屬和醫療人員分享，感觸很深，有捐贈者母親看了劇中片段，想起已逝的女兒，原以為淡忘的回憶又被喚起，不禁崩潰大哭，令人看了心酸，當下他想起劇中社工師帶給家屬溫暖，便端杯熱茶安慰她。

每場座談會，曾少宗都親自參與，看見很多60多歲的捐贈者家屬前來，可想而知是白髮人送黑髮人，萬般不捨親人，他希望這齣戲能撫慰家屬的寂寞和難過，也是戲劇能夠帶來的另一種生命價值。

最壞時刻 努力做最好的決定

製作人許家豪分享，不同於一般醫療行為，器捐是「有一個死、才有一個重生」，劇中角色都在最壞的時刻，努力做最好的決定，也是當初選這個題材的動機。其實50年前民眾聽到捐血會遲疑，但現在沒人有疑惑，相信器官捐贈未來也會被民眾接受。

器官捐贈公視
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

懂得「示弱」才是大智慧！向3種人多微笑可成就氣度

2019-05-26 22:14

願景／孩子還在滑手機？3C世代20年後50萬人失明

2019-05-26 22:03

鋒面來襲明後天有雨！未來一周天氣看這裡

2019-05-26 21:18

晚期攝護腺癌別絕望！先看格里森分數有機會延長存活期

2019-05-26 16:28

減重很簡單 學者：提醒每天量體重

2019-05-26 17:46

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

健康你我他／一扇在手 暑氣全趕走

2019-05-27 00:23

6成自殺憾事 輕生前7天曾就醫

2019-05-27 00:19

健康名人堂／重大醫療決定 務必尋求第二意見

2019-05-27 00:12

醫病天地／爺奶手麻腳麻… 糖尿病惹的禍

2019-05-26 23:37

醫病天地／常盯著螢幕看 別忘看遠休息

2019-05-26 23:19

願景／醫：3C像薩諾斯 復仇者聯盟合作才能打倒魔王

2019-05-26 22:02

願景／孩子一直滑 3C保母讓家長挫折又罪惡

2019-05-26 22:02

願景／不給平板就搗蛋！沉迷3C心理發展至少有3隱憂

2019-05-26 22:02

台南哪家影城觀影品質最好？ 鄉民中肯分析「兩大選擇關鍵」

2019-05-26 20:00

台灣與菸害的距離 董氏：12年未修法

2019-05-26 17:57

防E型肝炎 專家：當心病從口入

2019-05-26 16:58

以愛勸「髓」 金鐘主持人薛紀綱自揭「髓緣」往事

2019-05-26 16:36

WHO更新報告 稱跨性別者不屬疾病

2019-05-26 15:47

與光共舞的夢想家居 細膩交織智能生活

2019-05-26 15:03

輕熟女不動刀年輕的祕密選擇

2019-05-26 15:00

醫用含粉手套 2021年起禁止輸入製造

2019-05-26 14:18

健康相談室／保健食品成分 看得一頭霧水

2019-05-26 13:15

愛肝達人站／熟悉自己的肝 百戰百勝

2019-05-26 13:14

無蛋奶蛋糕 甜點控健康吃

2019-05-26 13:13

萬安42號防空演習明起登場 注意手機會有這項訊息

2019-05-26 13:10

發燒與肺癌的距離 比你想的還要近

2019-05-26 13:07

玻尿酸保養關節打的、吃的有撇步 藥師幫解惑

2019-05-26 12:39

德安飛機疑油壓出狀況 旅客沿跑道漫步400公尺進航站

2019-05-26 12:31

明天再加油！汽油調降1角 95無鉛30.3元

2019-05-26 12:14

驚！小琉球豬屍漂海 防疫體系啟動緊急送驗

2019-05-26 12:10

「濕」為萬病之源 中醫師：可透過食療、按摩穴位幫助

2019-05-26 12:09

台南1歲半女童靠中風外公照顧長滿尿布疹 讓人心疼

2019-05-26 12:08

他PO每月開銷嘆生活艱難 網友全歪樓：XXX用量好大！

2019-05-26 12:00

不要忽略腸道健康 醫師：多攝取蔬果、高纖維

2019-05-26 11:31

疑有無人機闖入禁飛空域 松機上午關閉40分鐘

2019-05-26 11:27

雙人棺材、兔子頭觀音像！1200年古廟好惡搞 背後原因讓人心酸

2019-05-26 10:43

1895火燒庄 揭開你不知道的客家抗日史

2019-05-26 10:18

IG神人畫出8位動畫男神 成年後竟變成這個樣子！

2019-05-26 10:05
看更多

熱門文章

午後熱對流發展 今有瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-05-26 05:11

以為是中暑 婦人發燒檢查竟是肺癌第三期

2019-05-26 07:43

鋒面來襲明後天有雨！未來一周天氣看這裡

2019-05-26 21:18

北部萬安演習 明天下午1時30分至2時人車管制

2019-05-26 09:51

今最後一天穩定天氣！鋒面周一接近周二起全台有雨

2019-05-26 09:39

萬安42號防空演習明起登場 注意手機會有這項訊息

2019-05-26 13:10

發燒與肺癌的距離 比你想的還要近

2019-05-26 13:07

懂得「示弱」才是大智慧！向3種人多微笑可成就氣度

2019-05-26 22:14

IG神人畫出8位動畫男神 成年後竟變成這個樣子！

2019-05-26 10:05

德安飛機疑油壓出狀況 旅客沿跑道漫步400公尺進航站

2019-05-26 12:31

減重很簡單 學者：提醒每天量體重

2019-05-26 17:46

醫用含粉手套 2021年起禁止輸入製造

2019-05-26 14:18

雙人棺材、兔子頭觀音像！1200年古廟好惡搞 背後原因讓人心酸

2019-05-26 10:43

願景／孩子還在滑手機？3C世代20年後50萬人失明

2019-05-26 22:03

【閱讀生活】田中光／從離婚訴訟看雙重標準

2019-05-26 06:00

健康食品有效成分差很大 專家教你怎麼挑

2019-05-26 07:45

晚期攝護腺癌別絕望！先看格里森分數有機會延長存活期

2019-05-26 16:28

疑有無人機闖入禁飛空域 松機上午關閉40分鐘

2019-05-26 11:27

【童言童語】融莊／長大後變成…

2019-05-26 06:00

台南1歲半女童靠中風外公照顧長滿尿布疹 讓人心疼

2019-05-26 12:08

明天再加油！汽油調降1角 95無鉛30.3元

2019-05-26 12:14

漢光演習 國道上千分隔島逾百路燈暫移除

2019-05-26 10:09

驚！小琉球豬屍漂海 防疫體系啟動緊急送驗

2019-05-26 12:10

自帶「仙女濾鏡」 艾兒芬妮、瑪格羅比美翻香奈兒坎城晚宴

2019-05-26 14:56

WHO更新報告 稱跨性別者不屬疾病

2019-05-26 15:47

「她的私生活」金材昱裝酷耍帥 造型就靠TAG Heuer表

2019-05-26 14:42

大家都在穿！連身泳裝復古性感 加點音樂元素更有型

2019-05-26 16:19

「濕」為萬病之源 中醫師：可透過食療、按摩穴位幫助

2019-05-26 12:09

新加坡航空推線上夏季旅展 玩澳洲來回含稅2萬有找、新加坡9千有找

2019-05-26 14:44

每日星座運勢／水瓶多注意人際關係 事業旺貴人助

2019-05-27 00:00

今擴散條件差 北竹苗高屏空品亮「橘燈」

2019-05-26 05:11

健康相談室／保健食品成分 看得一頭霧水

2019-05-26 13:15

用腰果、豆腐取代奶油 無蛋奶甜點好好吃

2019-05-26 10:19

不要忽略腸道健康 醫師：多攝取蔬果、高纖維

2019-05-26 11:31

台灣與菸害的距離 董氏：12年未修法

2019-05-26 17:57

COLD STONE迎端午 限時「第二杯50元」加購脆餅送「包中」大福Q皮

2019-05-26 14:17

防E型肝炎 專家：當心病從口入

2019-05-26 16:58

願景／醫：3C像薩諾斯 復仇者聯盟合作才能打倒魔王

2019-05-26 22:02

玻尿酸保養關節打的、吃的有撇步 藥師幫解惑

2019-05-26 12:39

願景／不給平板就搗蛋！沉迷3C心理發展至少有3隱憂

2019-05-26 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top