窮孩子玩不起甄試 師：模擬面試學生緊張到用頭撞門

2019-05-26 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



今年大學考招引發一連串風波，家長團體今天號召數百名家長到教育部陳情，希望提高考試入學名額比率、成立教改檢討委員會。參與陳情的基隆市安樂高中國文老師李玉如說，現在申請入學比率高達五成，但窮孩子「玩」不起甄試入學，且不是每個孩子都有伶俐的口才，例如，她在學校進行模擬面試時，有學生進行到一半時要求暫停，緊張到用頭去撞教室的前門，但這個孩子的數學很好，因此若參與面試很不利。

李玉如說，並不是善於表達的孩子，才具備興趣和熱忱。申請入學的面試只有短短幾分鐘，大學端這樣真的能挑到適性的孩子了嗎？

一名參與陳情的家長則說，他小孩讀建中，今年學測滿級分，已申請上台大醫學系。他小孩選填六個志願，最後被五個系錄取，唯一落榜的是最後一個「保底」、不見得要滿級分才能錄取的志願校系，甚至連備取都沒有。他推測，因為面試時，教授可能認定他小孩考滿級分，不可能來讀這個系。而且，不只他的孩子，很多孩子都被面試教授問「是否會來念」。他認為，現在大學個人申請的面試毫無品質、根本是假的，只有學校搶學生是真的。

教育部表示，已請招聯會盡速成立諮詢會，邀請高中端和家長端共同參與，廣納各界對大學考招制度的建議。招聯會表示，將在七月考季結束後，輔以全國招生數據做整體客觀分析，朝著「現況微調」、「分階段銜接」的原則，採變動最小、風險最低的做法，漸進調整考招制度，減少高中與大學的適應困難與社會焦慮。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，面對即將上路的十二年國教課綱，招聯會確實有必要召開會議，進行考招各項政策的檢討與改進，除了邀請各家長、教師及校長團體外，建議也應該邀請學生代表參與。

國教行動聯盟、十二年國教家長聯盟等今天在教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」活動，要求提高學測鑑別度、提高大學考試入學核定名額，希望終結教改亂象。

國教行動聯盟理事長王立昇說，教改25年以來，學生（特別是理工領域）基礎學歷力降低，這條路顯然走錯方向。尤其今年學測首度「五選四」，引發申請入學同分增額錄取亂象。考試入學核定名額逐年遞減，今年只剩23%，對弱勢生升學相當不利。

教育部高教司長朱俊彰表示，過去多次參加各方家長團體舉辦的公聽會及座談會，這次也會將家長意見納入，但因大學自主，將責成大學招聯會成立諮詢會，廣納高中、家長等各方意見，進行相關檢討，可採漸進式改變與進步。至於考試入學名額比率，教育部沒有任何限制，完全尊重大學自主規畫。