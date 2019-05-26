台灣與菸害的距離 董氏：12年未修法

2019-05-26 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



據WHO資料統計，每年全球有700萬人因菸害致死，董氏基金會指出，而台灣每年可歸因於吸菸的死亡人數為2.7萬人，且台灣每年用於菸害的直接國民醫療保健支出為新台幣507億元，而亞洲最早推動菸害防制政策的是台灣，卻已經有12年沒有修「菸害防制法」，許多政策已不符世界潮流，將讓台灣與菸害的距離愈來愈近。

5月31日是「世界無菸日」，董氏基金會應「無煙澳門健康生活協會」邀請，將參與兩岸四地拒菸團體進行控菸交流，並在會中以「台灣控菸35年的歷程與挑戰」為主題，介紹台灣35年來從無到有、一步一腳印的菸害防制進展，及目前台灣目前面臨菸草公司以「新興菸品」大反撲的挑戰。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，台灣目前完稅菸品消耗量約14.1億包，加上免稅菸及非法菸品，消耗總量仍高達約16.8億包，更令人憂心的是，2015年發生日本菸商關閉日本菸廠在台灣成功設廠，此後違法行徑層出不窮，現在更面臨新興菸品的加壓叩關。

澳門控菸起步雖晚，卻以符合世界衛生組織(WHO)的「菸草控制框架公約」規範後來居上。林清麗說，澳門戒菸活動始於1980年，2009年無煙澳門健康生活協會成立後，民間組織共組「澳門控菸聯盟」，2012年澳門禁止菸品廣告，執行包含酒吧、舞廳、蒸氣浴室及按摩院等室內公共場所全面禁菸，賭場也落實全面禁菸，目前入境澳門每人只可攜帶紙菸19支菸自用，2015年每包菸一次加徵澳門幣20元菸稅（新台幣近80元），而且禁止販售、廣告、促銷電子煙。